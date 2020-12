Lämmin syksy ja jäähallin koronarajoitukset ruuhkauttivat Hänninkentän tekojään Mikkelissä – Yleisöluisteluun ei ole vakiovuoroa, ja varauskalenteri koetaan epäselväksi

Mikkelin Hänninkentän eli Hänskin tekojäällä on riittänyt vilskettä, koska kaupungin muita kenttiä ei ole saatu vielä luistelukuntoon lämpimän sään vuoksi. Monia mietityttää, milloin Hänskissä on yleisöluisteluvuoroja. Kaupungin verkkosivuilla oleva Timmi-kalenteri on vaikeaselkoinen varsinkin mobiililaitteilla käytettäessä.