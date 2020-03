Urheiluliike etsii jatkajaa Kangasniemellä – Jos jatkajaa yritykselle ei löydy, loppuu toiminta viimeistään kesäkuussa

Tämä talvi on ollut urheiluliikkeille viheliäistä aikaa. Kunnon talvi on tehnyt tuloaan moneen otteeseen, mutta sitten se on mennyt nopeasti pois. Vaihtelevat lämpimät ja kylmät jaksot ovat huolehtineet siitä, että perinteiset talvilajien harrastajat eivät ole päässeet kunnolla lajiensa pariin. Urheiluvälineiden kauppiaille tilanne on tarkoittanut sitä, että sukset, ulkoiluvaatteet ja muut talviset varusteet eivät ole käyneet kaupaksi entiseen malliin.