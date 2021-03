Pieksämäki avaa koronarokotuksen nettiajanvarauksen aktiivisessa syöpähoidossa oleville torstaina

Pieksämäellä avataan koronarokotusten nettiajanvaraus aktiivisissa syöpähoidoissa oleville 18–69-vuotiaille torstaina 4. maaliskuuta.

Pieksämän kaupungin tiedotteen mukaan tähän ryhmään kuuluvat sellaiset syöpähoidossa olevat henkilöt, joilla on voimakkaasti immuunijärjestelmän toimintaa heikentävä syöpä sekä henkilöt, joiden syöpää hoidetaan tavalla, joka heikentää voimakkaasti immuunipuolustusta. Ryhmään kuuluvat myös syöpäpotilaat, joiden immuunipuolustusta voimakkaasti heikentävä lääkehoito on lopetettu enintään kuusi kuukautta aikaisemmin tai joilla on immuunipuolustusta heikentävä syövän lääkehoito oireiden vähentämiseksi tai syöpätaudin jarruttamiseksi.

Tiedotteen mukaan ryhmään eivät kuulu henkilöt, joilla syöpä on hoidettu vain kirurgisesti tai jotka saavat hoitoa, joka ei vaikuta immuunipuolustukseen. Tällaista on esimerkiksi hormonaalisen rintasyövän liitännäishoito.

Ajanvarausnumerossa on ruuhkaa

Pieksämäen kaupungin nettisivujen mukaan sähköiseen ajanvaraukseen tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Linkki sähköiseen ajanvaraukseen ja ohjeisiin löytyy nettiosoitteesta www.pieksamaki.fi/korona.

Tiedotteessa kerrotaan, että koronarokotukseen voi varata ajan myös ajanvarausnumerosta 015 788 4430, mikäli sähköinen ajanvaraus ei toimi. Numero on avoinna tiistaista perjantaihin kello 9–13.

Tiedotteen mukaan ajanvarausnumerossa on tällä hetkellä ruuhkaa. Tästä johtuen takaisinsoittoa voi joutua odottamaan useamman arkipäivän.

Muita riskiryhmiin kuuluvia kutsutaan rokotuksiin soittamalla

Muita alle 70-vuotiaita lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä kutsutaan rokotukseen edelleen soittamalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) riskiryhmään 1 kuuluvia henkilöitä, kuten diabetespolin ja astmahoitajan asiakkaita, kutsutaan Essoten ja Pieksämäen kaupungin omasta tietojärjestelmästä saatujen tietojen perusteella.

Alle 70-vuotiaat saavat AstraZenecan koronarokotteen, joka estää hyvin vaikeita koronasairauden muotoja. Rokotevalmistetta ei voi itse valita.

Tiedotteen mukaan alle AstraZeneca-rokotetta saadaan toistaiseksi pienehköjä ja hyvin vaihtelevia eriä. Pieksämäellä viimeisen kahden viikon aikana 250 henkilöä on saanut rokotekutsun ja rokotettu. Tulevina viikkoina kaupunki saa 40–220 rokoteannosta viikossa. AstraZenecan rokotetta on tullut Suomeen huomattavasti vähemmän kuin on luvattu.

Tiedotteessa kerrotaan, että ajanvarauksen piiriin tulevia ryhmiä laajennetaan sitä mukaa, kun saadaan varmuus rokotteiden saapumisesta.