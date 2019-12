Juvan valtuusto hyväksyi ensi vuoden budjetin — Paatelan ja Hatsolan koulut pitävät omat keittiönsä

Juvan kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2020—2022 taloussuunnitelman vain pienellä muutoksella kunnanhallituksen esitykseen.

Valtuusto lisäsi ensi vuodelle perusopetukseen 20 000 menomäärärahan. Paatelan ja Hatsolan kyläkoulujen ruokahuolto säilyy ennallaan, eikä kouluilla siirrytä kuljetettuun ruokaan koulukeskukselta. Määrärahalisäystä esitti Jaakko Hänninen (kesk.), ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Ensi vuoden talousarvio on 375 000 euroa ylijäämäinen. Tuloveroprosentti 20,75 prosenttia pysyy ensi vuonna entisellään. Verotuloja on ensi vuodelle budjetoitu 20,25 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 22 ,59 miljoonaa euroa. Toimintakate on noin 40,6 miljoonaa. Vuosikate on noin 2,6 miljoonaa euroa.