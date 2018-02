Pellosniemen palon sytyttäjäksi epäilty talon asukas kiistää rikoksen — Väittää pelastautuneensa rappukäytävän kautta Etelä-Savon käräjäoikeus vangitsi miehen perjantaina todennäköisin syin epäiltynä törkeään tuhotyöhön. Jaakko Avikainen Epäilty ei ole palaneen asunnon asukas.

Pellosniemen kerrostalopalon sytyttäjäksi epäilty mies kiistää osallisuutensa rikokseen. Tutkinnanjohtaja Juha Paukkunen kertoo, että rikoksesta epäilty on vuonna 1991 syntynyt mikkeliläismies, joka on talon asukas.

Hän ei kuitenkaan ole pahimmin palaneen eli täysin tuhoutuneen asunnon asukas.

Poliisilla on käsitys ja johtopäätelmät siitä, mitä on tapahtunut. -Juha Paukkunen

— Palon uutisoinnin alussa saattoi saada sellaisen käsityksen, että pahimmin palaneen asunnon asukkaat olisivat sytyttäjiä. Näin ei ole, vaan epäilty on ulkopuolinen, Paukkunen korostaa.

Etelä-Savon käräjäoikeus vangitsi miehen perjantaina todennäköisin syin epäiltynä törkeään tuhotyöhön.

Paukkusen mukaan poliisi jatkaa esitutkintaa asianomistajien ja muiden henkilöiden kuulusteluilla sekä rikosteknisen näytemateriaalin tutkinnalla ja analysoinnilla.

— Aihetodisteita on, ja näillä mennään eteenpäin. Poliisilla on käsitys ja johtopäätelmät siitä, mitä on tapahtunut. Tutkinta jatkuu ja näyttö hankitaan muuta kautta, jos epäilty ei kerro mitään.

Epäilty otettiin kiinni palopaikalta

Epäilty otettiin kiinni palopaikalta. Palo syttyi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Oman kertomuksensa mukaan mies oli talosta pelastautuneiden joukossa. Hän kertoo tulleensa ulos rappukäytävän kautta.

Paukkunen sanoo, että poliisi ei kerro palon sytyttämisen tekotapaa ja -paikkaa tutkinnallisista syistä.

Syytteen nostamisen määräpäivä on 16. huhtikuuta.

Vaikka sytytetty tulipalo oli vakava, ei se aiheuttanut asukkaille vakavia henkilövahinkoja.

Tapauksen esitutkinta hoidetaan Itä-Suomen poliisilaitoksen Mikkelin poliisiasemalla.

