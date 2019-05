Luontoliven uusi tähti on Moona — Iso naarasnorppa vaihtoi kiveä ja pelasti katsojien kevään

Iso naarasnorppa Moona on WWF:n Luontoliven uusi tähtiesiintyjä. Moona ilmestyi köllöttelemään kamerakivelle torstaina iltapäivällä.

Itä-Suomen yliopiston tutkija Meeri Koivuniemi kertoo, että Moona on vuonna 2014 Pihlajavedeltä tavattu norppa. Sillä on räpylässään yliopiston tunnistemerkki, jossa on numero 083.

Vuonna 2014 arvioitiin, että Moona on nuori yksilö. Näin todennäköisesti olikin, sillä viime vuosina se on kasvanut kovasti ja on nyt isokokoinen naaras. Koivuniemen mukaan se ei kuitenkaan ole vielä lisääntynyt, vaikka on kasvanut kovasti seuranta-aikana.

Räpylämerkittyjä norppia on noin 50, Koivuniemi arvioi.

Moona siirtyi havaitsemisen ja merkitsemisen jälkeen eteläisemmälle Saimaalle Puumalan suuntaan noin 30 kilometrin päähän asuinsijoistaan.

— Nyt se on palannut karvanvaihtoon entiselle asuinpaikalleen.

"Moona pelasti kaiken"

Myös saimaannorppien tuntija Juha Taskinen iloitsee Livekameran eteen tulleesta uudesta tähtösestä.

— Kiva juttu, tämä pelasti kaiken!

Tänä keväänä norppa on aiemmin vain vilahtanut kameran edessä. Taskinen kertoo, että käväisijä on ollut vanha tuttu Pullervo, joka kuitenkaan ei nyt ole jäänyt poseeraamaan miljoonien luontokiven katsojien iloksi.

— Pullervo on käynyt moikkaamassa neljä kertaa.

Taskista alkoi jo huolestuttaa, kun katsojille näkyi pelkkää tyhjää kiveä, sillä aiempina vuosina Pullervo on esiintynyt pitkiä aikoja kameran edessä.

Taskinen kertoo ehdottaneensa WWF:lle kameran siirtoa, sillä Moona valitsi köllöttelykivekseen aivan kamerankiven lähistöllä olevan kiven.

Moona kuitenkin teki ratkaisunsa Taskisen ja WWF:n puolesta, ja siirtyi itse kameran eteen.

Edellinen kivi jäi veden alle

Taskinen arvioi, että syynä on se, että vedenpinta nosui sen verran, että Moonan edellinen köllöttelykivi peittyi veden alle.

Luontokiven norppakameran luvat ovat voimassa vielä noin viikon verran. Jos Moona jatkaa köllimistään kivellä, Taskinen uskoo, että livelähetystä jatketaan pitempään.

Sekä Taskinen että Koivuniemi arvelevat, että Moona voi viihtyä kivellä pitkään, kun se on kerran siihen tullut.

Kuvakaappaus Luontolivestä Moona ilmestyi ruutuihin torstaina iltapäivällä.

WWF Suomi ehti twiitata aiemmin torstaina, että Norppalivestä tulisi suomeen vakiinnuttaa uusi sanonta "kiertää kuin norppa rantakiveä".

Korjaustwiitti tehtiin muutaman tunnin päästä:

Jos upotukset eivät näy, katso ne tästä ja tästä.