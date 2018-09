Mikkeli saa kehuja omilta ja vierailta, mutta jäykkyys hieman kummastuttaa — Missä se savolainen lupsakkuus piilee, kysyy Oulusta muuttanut Lasse Koppelo

Luonto ja Saimaa saavat erityiset kehut, mutta savolaista lupsakkuutta muualta tulleet kaipaavat paikallisilta enemmän.

Kysyimme ihmisiltä, mitä hyvää on Mikkelissä.

Lasse Koppelo on oululainen. Hän on asunut jo pari vuotta Mikkelissä, jonne työt ovat hänet tuoneet.

— Mikkelin kesät ovat olleet kerrassaan hyviä. Täällä on kesäisin monipuolinen ohjelma-anti. Kaiken lisäksi Mikkelissä on kalaisat vedet ja hyvät kulkuyhteydet joka suuntaan. Parkkipirkotkin ovat täällä liiankin hyviä ja tehokkaita, Lasse Koppelo nauraa.

— Minulla on Mikkelistä oikeastaan vain hyviä kokemuksia. Ihmisetkin ovat ystävällisiä, mutta vähän aristelevat vieraan kanssa puhumista. Oulussa tervehditään, täällä ihmetellään. Missä se savolainen lupsakkuus piilee, Koppelo kysyy.

Hirvensalmelainen Pia Komppa oli Mikkelissä kauppaostoksilla ja sanoo kaupungista löytyvän paljonkin hyvää.

— Mikkeli on kaunis kaupunki. Täällä on hieno satama-alue ja muitakin mukavia alueita. Minulla ei ole Mikkelistä mitään valittamista.

— Naisvuoren seutu on upeaa aluetta. Kaupungissa on hyvät liikuntamahdollisuudet ja kuntoilupaikat on hyvin hoidettuja enkä oikeastaan tiedä, mitä tänne kaipaisin lisää. Kaikki tarvittava löytyy Mikkelistä. Se on meidän lähikaupunki, Pia Komppa sanoo.

Hirvensalmelaisella Pia Kompalla ei ole Mikkelistä mitään valittamista. Hän kehuu muun muassa liikuntamahdollisuuksia.

Toni Jaakola on kotoisin Turusta ja asunut Mikkelissä kesästä lähtien.

— Ensimmäisenä Mikkelistä tulee mieleen erittäin hyvä päihdekuntoutus. Kaupunki on ainakin kesällä mukava ja kaunis. Mikkelissä on mukava viettää aikaa, mutta vähän ihmisten jäykkyys kummastuttaa. Paikalliset eivät kovin mielellään juttele vieraan kanssa.

— Viime kesä oli lämmin ja aurinkoinen. Löysin Mikkelistä mukavia paikkoja kesäpäivän viettoon eikä joka paikassa vaadita pääsymaksua. Mikkeli-puisto tulee sellaisena ensimmäisenä mieleen, Toni Jaakola.

Paikalliset eivät kovin mielellään juttele vieraan kanssa, huomioi Turusta muuttanut Toni Jaakola.

Susanna Järvinen asuu Kuomiokoskella Mikkelissä ja kehuu varauksetta kaupunkia.

— Täällä on kaunis luonto ja se on tuossa ihan lähellä. Saimaalle pääsee helposti liikkumaan.

Toisin kuin Lasse Koppelo ja Toni Jaakola, Susanna Järvinen kehuu paikallisten sosiaalisuutta.

— Paikalliset asukkaat, ne mikkeliläiset, ovat mukavia ihmisiä. He ovat ystävällisiä ja puheliaita ja juttelevat ventovieraitten kanssa. Esimerkiksi kaupan kassalla tai pankissa tervehditään ja jutellaan asiakkaitten kanssa toisin kuin Etelä-Suomessa.

— Taidemuseo on kuitenkin täällä nyt oudossa paikassa. Yleensäkin toivoisin enemmän panostusta kulttuuriin esimerkiksi taidenäyttelyihin ja muihin taidetapahtumiin, Susanna Järvinen toivoo.