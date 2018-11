Toimitusjohtaja toteaa, että tavoitteena on koulutuksen turvaaminen eri puolilla maata.

Diakin eli Diakonia-ammattikorkeakoulun tulevaisuudesta Pieksämäellä vallitsee epävarmuutta.

— Tässä vaiheessa ilmassa on vain huhuja Pieksämäen yksikön toiminnan lopettamisesta. Pitemmän aikaa on kuitenkin eri keskusteluyhteyksissä käynyt ilmi, että oppilaitoksen johto ja hallitus miettivät, missä on kannattavinta ylläpitää toimipisteitä, toteaa Pieksämäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen (kesk.).

Sepposen mukaan asia juontaa juurensa yliopisto- ja korkeakoululain uudistukseen.

— Pieksämäen kannalta lakiuudistuksessa on olennaista se, että rahoitus keskitetään 16 — 24-vuotiaisiin eli nuoriin. Pieksämäen yksikön opiskelijat ovat pääsääntöisesti muunto- ja monimuoto-opiskelijoita eli aikuisia, toteaa Sepponen.

Pieksämäki tunnetaan opiskelijakaupunkina. Parhaillaan kaupunki rakentaa uutta Hiekanpään yläkoulua ja sen yhteyteen tiloja Etelä-Savon ammattiopistolle.

— Yksi peruste uusien tilojen rakentamiselle oli halu muodostaa Hiekanpään alueesta eri oppilaitosten keskittymä.

Pieksämäellä eri oppilaitosten välinen yhteistyö on tiivistä. Sepponen toteaa, että Diakin toiminnan mahdollinen loppuminen Pieksämäellä olisi paha isku myös Pieksämäen opiskelijakaupunki-imagolle.

Kaupungin mahdollisuuksia vaikuttaa Diakin johdon ja hallituksen päätöksiin Sepponen pitää vähäisinä.

— Kaupungin johtoon ei asiasta ole oltu missään yhteyksissä eikä asiasta ole pyydetty lausuntoja, kertoo Sepponen.

Mitään päätöksiä ei ole tehty

Diakonia-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja Tapio Kujala toteaa, ettei Diakin viiden kampuksen tulevaisuudesta ole päätöksiä. Diakilla on kampukset Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa.

— Niiden tulevaisuudesta ei ole päätöksiä, vakuuttaa Kujala.

— Pyrimme varmistamaan Diakin osaamisen ja laadun tason suhteessa muihin korkeakouluihin. Tulevaisuustyön lähtökohtana on, että palvelemme jatkossa entistä paremmin valtakunnallisesti, hyödyntäen Diakin osaamista moderneissa oppimisympäristöissä, toteaa Kujala.

Diakin hallituksen puheenjohtaja Olli Holmström toteaa Savon Sanomille antamassaan lausunnossa, että Diak on isojen ratkaisujen äärellä, mutta paikkakunnista puhuminen on ennenaikaista.

— Missään tapauksessa en kiellä, ettei asiasta olisi puhuttu. Kun rakenneratkaisuja pohditaan, joudutaan miettimään myös maantieteellisiä asioita ja opiskelun muotoja, Holmström sanoo Savon Sanomien haastattelussa.

— Mutta haluan painottaa, että Diak haluaa täyttää tehtävänsä valtakunnallisena korkeakouluna ja myös alueellisen elinvoiman edistäjänä. Meidän tavoitteemme on työskennellä sen eteen, että pystymme turvaamaan koulutuksen eri puolilla maata, toteaa Holmström uutisessa.

Uutista muokattu kello 16: Korjattu viimeisen sitaatin lausuja Kijalasta Holmströmiksi.