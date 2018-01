Mäntyharjun uudeksi markkinointipäälliköksi valittiin kouvolalainen Johanna Harju Tehtävään haki 19 hakijaa, joista neljää haastateltiin. Valinta oli yksimielinen. Harju aloittaa Mäntyharjussa 12. helmikuuta.

Mäntyharjun uudeksi markkinointipäälliköksi on valittu kauppatieteiden maisteri Johanna Harju, 41. Valinnan teki Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy:n (Mäsek Oy) hallitus.

Harju on opiskellut Turun kauppakorkeakoulussa pääaineenaan markkinointiviestintä. Hän on toiminut monissa markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä. Viimeisimpänä Harju on ollut asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Kymen seudun osuuskaupassa.

Markkinointipäällikkö vastaa Mäntyharjun kuntamarkkinoinnin ja -viestinnän kehittämisestä. Työnkuvaan kuuluu myös yhteistyö matkailualan toimijoiden kanssa ja matkailupalveluiden kehittäminen.

Tehtävään haki 19 hakijaa, joista neljää haastateltiin.

— Päätöksemme oli yksimielinen, kertoo Mäsek Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eveliina Mäenpää.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen mukaan Johanna Harju erottui hakijajoukosta monipuolisella kokemuksellaan ja osaamisellaan.

Uusi markkinointipäällikkö aloittaa työt 12. helmikuuta.

-Odotan verkostoitumista ja antoisaa yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa, Harju toteaa.

Harju on kotoisin Kaarinasta, mutta asuu nykyään Kouvolassa. Perheeseen kuuluvat 9- ja 13-vuotiaat lapset.

Edellinen markkinointipäällikkö Olli Marjalaakso aloittaa maaliskuussa OiOi Collective Oy:n myynti- ja markkinointijohtajana.