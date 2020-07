Mikkelin torin kesän ensimmäisessä Kesäkatu-tapahtumassa on luvassa vanhoja ja tuunattuja autoja, pomppulinna sekä tanssia ja live-musiikkia

Tämän kesän ensimmäistä Kesäkatu-tapahtumaa vietetään tämän viikon perjantaina. Kolme tuntia kestävä koko perheen tapahtuma alkaa kello 17 Mikkelin torilla.

Ohjelma keskittyy tänä kesänä Hallitustorille torikartan muutoksen ja kävelykadun terassien laajennuksien vuoksi. Pomppulinna siirtyy torin kaupungintalon puoleiselle nurmialueelle. Sinne tulee myös kepparirata ja muun muassa satuvarjoja perheiden yhteisiin leikkituokioihin, kerrotaan Event Production Finland Oy:n tiedotteessa.

Torille saapuu ihailtavaksi Mikkelin mobilistit ry:n vanhoja autoja noin 30 autokunnan verran. Lisäksi esillä on myös Extreme Customsin ja EC Car show'n autoja. Autojen lisäksi torilla voi tutustua E-kitkan sähköpyöriin, joista kertoo paikan päällä Ari Ojala.

– Lukuisia kertoja tapahtumassamme esillä olleet upeat vanhat ja tuunatut uudemmat ajoneuvot ovat vetäneen tapahtumaan erittäin paljon aiheesta kiinnostuneita katselijoita, kertoo tapahtuman tuottaja Mikko Romo tiedotteessa.

Kesäkadulla on tarjolla myös musiikkia moneen makuun sekä tanssia ja toimintaa lapsille. Torin esiintymislavalla esiintyvät Sir Covernator, Kaisla, Emmajulia sekä tanssimuusikko Reijo Paunonen. Lisäksi on luvassa Mikkelin tanssihullujen tanssinäytös. He toimivat myös Kesäkadun päätteeksi järjestettävien toritanssien esitanssijoina. Toritansseja tahdittaa Reijo Paunonen.

Lisäksi ohjelmassa on kaupungin kyselytuokio. Sen aiheena on Mikke ry:n kuulumiset, joista kertoo Kati Häkkinen.

Tapahtuman ajan osa torikauppiaista on paikalla. Kesäkatujatkot järjestetään kahvila Toripulussa kello 20 alkaen. Tuolloin musiikista vastaa Duo Midnight Signs ja tarjolla on myös ruokaa.

Tapahtumaan sekä Kesäkatu-jatkoille on vapaa pääsy. Tapahtuman juontajana toimii Viki Vänttinen.