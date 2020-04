Suomalaishankkeen alustavat tulokset: Viruksia mahdollisesti kantavat hiukkaset leijuvat ilmassa jopa minuutteja

Suomalaistutkijoiden löytö kannustaa välttämään vilkkaita julkisia sisätiloja koronaepidemian aikana. Alustavien tulosten mukaan virusta kantavat aerosolihiukkaset voivat säilyä ilmassa luultua pidempään.

Idea tutkimukseen tuli Essoten ensihoidon ylilääkäriltä Janne Kuuselalta. Kuuselalla on koronaviruksesta hypoteesi, jonka perusajatus on, että sairastuneilla tietyissä olosuhteissa keuhkot käyvät kuivana. Hypoteesin ydin on, että koronavirus aiheuttaa häiriön keuhkorakkuloiden kostutusmekanismiin.

Siksi sairastuneiden kannattaisi Kuuselan mukaan käyttää suun ja nenän edessä maskia tai vaikka huivia, sillä se kostuttaa hengitysilmaa ja samalla ehkäisee virusten leviämistä muihin.

Kaikilla tutkijoilla sama alustava lopputulos

Tuoreessa suomalaishankkeessa tutkijat mallinsivat tilannetta, jossa ihminen yskäisee päivittäistavarakaupoille tyypillisellä, hyllyjen rajoittamalla käytävällä.

Alustavan tuloksen mukaan tällaisessa tilanteessa aerosolipilvi leviää lähiympäristöön, myös yskivän henkilön välittömän läheisyyden ulkopuolelle. Pilvi samalla laimenee, mutta pilven leviämiseen ja laimenemiseen kuluu jopa minuutteja.

– Jos koronavirustartunnan saanut yskijä kävelee pois ja lähelle samaa paikkaa saapuu toinen ihminen, ilmassa leijuvat äärimmäisen pienet koronavirusta sisältävät aerosolihiukkaset voivat päätyä tämän toisen ihmisen hengitysteihin, sanoo Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorinen tiedotteessa.

Jos et näe videota, voit katsoa sen tästä.

Aalto-yliopisto, VTT ja Ilmatieteen laitos tekivät jokainen samasta lähtötilanteesta mallinnuksia itsenäisesti ja päätyivät kaikki samaan alustavaan tulokseen.

Tutkijat mallinsivat alle 20 mikrometrin kokoisten aerosolihiukkasten liikettä ilmassa. Kuivassa yskässä, joka on koronavirustartunnan yleinen oire, hiukkaskoko on tyypillisesti alle 15 mikrometriä. Näin pienet hiukkaset eivät vajoa lattialle, vaan liikkuvat ilmavirtauksien mukana tai jäävät leijumaan paikalleen ilmaan.

Hankkeessa on mukana noin 30 tutkijaa, joiden erikoisaloja ovat muun muassa virtausfysiikka, aerosolifysiikka, sosiaaliset verkostot, ilmanvaihto, virologia ja lääketieteellinen tekniikka.

Hengitysteistä poistuvien pisaroiden liikettä ja säilymistä ilmassa laskettiin supertietokoneella ja tuloksista tehtiin 3d-mallinnuksia.