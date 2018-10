Mikkelin Peitsarin tehdasalueen ulkopuolella Teollisuusliittoon kuuluvat lakkovahdit kertovat, että kaikkiaan tehtaiden 90 työntekijästä kolme rikkuria tuli aamulla työpaikalle tekemään töitä. He kritisoivat eritoten pääministeri Juha Sipilää (kesk.).

Olavi Räsänen Oy:n ja Parla Floor Oy:n pääluottamusmies Marko Kaipainen ja varapääluottamusmies Harri Orava sekä Parla Floorin osaston luottamusmies Jere Helmola seisoivat varhain torstaiaamulla lakkovahteina tehtaiden parkkipaikan ovella. Tehtaiden parketti- ja kuormalavatuotannot ovat pysähdyksissä torstain, perjantain ja lauantain.

Teollisuusliiton työtaistelutoimilla puolustetaan työntekijöiden irtisanomissuojaa. Maan hallitus on ajanut irtisanomislakia, joka heikentäisi yksittäisen työntekijän henkilökohtaista irtisanomissuojaa alle 20 hengen yrityksissä. Teollisuusliiton kolmen päivän lakkoon osallistuu vajaa 20 työpaikkaa Kaakkois-Suomen alueella.

— Irtisanomissuojan heikennys ei ole ainoa syy, miksi olemme lakossa. Se on viimeinen pisara. Jossain vaiheessa lasi läikkyy yli — ja se hetki tuli nyt. Lakko on tarpeen yhdessä rintamassa, lakkovahdit sanovat Mikkelin Peitsarin tehdasalueen parkkipaikalla.

— Meillä menisi koko aamupäivä, jos rupeaisin luettelemaan, mitä kaikkia heikennyksiä on tullut. Ne ovat kohdistuneet palkansaajiin. Muun muassa työttömyysturvaa on heikennetty ja vakuutusmaksuja on siirretty työnantajalta työntekijälle, Kaipainen sanoo.

Lakkovahdit kertovat, että kaikkiaan tehtaiden 90 työntekijästä kolme rikkuria tuli aamulla työpaikalle tekemään töitä. Orava ja Helmola kertovat, että kyseiset rikkurit eivät kuulu Teollisuusliittoon.

— He menivät tehtaiden lähettämöihin, jotka ovat nyt lakon aikana toiminnassa mahdollisuuksien rajoissa. Olemme yrittäneet käännyttää näitä henkilöitä liittoon vuosikymmeniä.

"Pattitilanne ei ole kellekään eduksi pidemmän päälle"

Lakkovahdit syyttävät lakosta nykyistä porvarihallitusta, jota heidän mielestään elinkeinoelämän vaikuttajat lobbaavat liikaa.

— Taustavaikuttajina ovat elinkeinoelämän isot nimet, jotka vaikuttavat poliittisiin ratkaisuihin.

Kaipaisella, Oravalla ja Helmola eivät aio seisoa tehtaiden ovella kuin torstaina. Heillä on jo tiedossaan nimet, jotka myös perjantaina rikkovat lakkoa. Lauantaina taas tehdastuotanto ei ole lakkovahtien mukaan käynnissä muutoinkaan.

Millaisia muutoksia kolmikko toivoisi nyt tapahtuvan?

— Kun hallitus vaihtuisi, sillä pääsisi helpoiten alkuun, Orava ja Helmola sanovat.

Lakkovahdit kritisoivat eritoten pääministeri Juha Sipilää (kesk.).

— Kilpailukykysopimuksen, kikyn, piti olla viimeinen sovittu heikennys. Sen jälkeen ei enää pitänyt tulla heikennyksiä lisää meille työntekijöille, mutta on kuitenkin vain tullut. Kierre pitäisi saada loppumaan, Kaipainen toteaa.

— Kaikkien etu olisi, että pääsisimme jonkinlaiseen sopuun. Sipilä on kuitenkin torpannut kaikki esitykset, joita on viime aikoina annettu. Hänen syynsä ovat olleet vähän hataria. Lähinnä huvittaa hallituksen touhu.

Kaipainen näkee, että tällä hetkellä käydään valtataistelua, jossa kumpikaan kiistan osapuoli ei halua antaa periksi.

— Pattitilanne ei ole kellekään eduksi pidemmän päälle.