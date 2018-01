Teini-iässä Henna Mäkelä toivoi pääsevänsä mullan alle, jotta ahdistus loppuisi — Perhe puuttui koulukiusatun tytön pahaan oloon viemällä hänet laitokseen Traumaperäinen stressihäiriö johti syömishäiriöön. Toipumismatka on ollut hidas mutta palkitseva. Nyt Mäkelä osaa unelmoida kaikesta muusta kuin kuolemasta. Katja Juurikko Inkeroisissa varttunut Henna Mäkelä asuu avomiehensä Sami Korpikosken kanssa Hyvinkäällä. — Muistot lapsuudestani ja nuoruudestani ovat niin mustat, etten voi koskaan palata Kouvolan seudulle. Kuva on viime vuoden lokakuulta.

Miten voin olla näin saatanan heikko, etten pysy edes pystyssä? Henna Mäkelä istui sänkynsä laidalla ja vihasi itseään.

Lenkki oli kulkenut tuttua reittiä kaasulinjan alta. Matka oli Mäkelän mielestä mitätön kuusi kilometriä mutta vaativa. Rankkoja nousuja ja vaikeakulkuista maastoa.

Hän oli taas kerran käynyt salaa juoksemassa. Niin hän teki aamuin illoin.

Vielä tunteja juoksulenkin jälkeenkin lukiolaistytön pulssi huiteli sadassa. Jalat eivät vain kantaneet.

Mäkelä inhosi istumista. Istuessa kalorit eivät sulaneet.

Kiusaaminen alkoi ala-asteella

Helvetilliset vuodet. Sellaisena Inkeroisissa asunut Mäkelä, 20, muistaa kouluajan. Hyviä koulupäiviä oli harvoin.

Ensimmäisiä, pieniä merkkejä oli nähtävillä jo esikouluaikoina, Mäkelä pohtii jälkeenpäin.

Paidan alle tungettiin muistipalapelin paloja, joissa oli ötököiden kuvia. Sinänsä harmitonta, mutta hämähäkkikammoiselle esikoululaiselle hetki oli piinaava.

— Rankka kiusaaminen alkoi ala-asteella. Kiusaajat heittelivät minun superpalloni ja huusivat, että hae. Piilottivat reppuni, vetivät auki repun pohjassa olleen vetoketjun niin, että repun sisältö levisi pitkin koulun käytävää. Tavaroitani piilotettiin tai vietiin kädestä, kirjeeni luettiin, pulpettini tongittiin ja minulle annettiin lumipesuja.

Pahinta oli eristäminen, ikuinen yksinäisyys.

— Välitunnilla yritin päästä mukaan keskustelurinkiin. Rinkiä tiivistettiin aina siinä kohdassa, johon yritin tulla.

Niinpä Mäkelä vietti välitunnit usein opettajien kanssa. Se oli omiaan ärsyttämään muita vielä enemmän. Opettajien lellikki ja kympin tyttö.

— On myönnettävä, että olin hyvä koulussa. Se on ollut ilmeisesti merkittävä syy kiusaamiseeni.

Mäkelä arvelee, että pääkiusaaja pönkitti omaa statustaan.

— Isäni aina sanoikin, että kiusaaja oli luokan kruunamaton kuningatar.

Mäkelä oli ahkera ja nopea oppimaan aina lukioaikoihin saakka.

— Lukiossa olin jo niin uupunut, että saatoin nukahtaa kirjojen ääreen, luokkaan tai mihin vain. Pahimmillaan olen jopa nukahtanut mopoillessani ja ajanut pientareelle.

Lihasta, luuta ja nahkaa

Iltaisin Mäkelä käveli Inkeroisten Lidlin ohi ja katseli ohi ajavia rekka-autoja. Miltä tuntuisi, jos hyppäisi rekan alle? Ajatus houkutteli. Sen jälkeen pahaa oloa ei tarvitsisi sietää.

— En minä osannut ajatella rationaalisesti. Olisihan se ollut rekkakuskille aivan järkyttävä paikka.

Oli vain yksi syy, joka esti Mäkelää. Perhe.

— En halunnut, että he joutuisivat kärsimään siitä.

52 kiloa. Se on aika paljon. Pitää alkaa syödä terveellisesti, ettei paino nouse tästä enempää. Näin kuudesluokkalainen Mäkelä ajatteli.

Liikunnallisesti lahjakas Mäkelä löysi juoksun rinnalle hapkidon, korealaisen kamppailulajin.

Kiero peilikuva kuiski 12-vuotiaalle tytölle: olisit hyväksytympi, jos olisit nätimpi.

— En yrittänyt mielestäni laihtua. Ajattelin vain, ettei pidä ainakaan lihoa. Että jos muutun tätä isommaksi, asiat ovat vielä pahemmin.

Paino putosi, ja kiloraja muuttui putoamisen mukana. Lopulta 169-senttisen tytön seistessä vaa´alla numero lähenteli kolmosella alkavaa lukua.

Anoreksia muuttaa rehellisetkin ihmiset mestarihuijariksi.

Pieni pala suklaata

Anoreksian avulla Mäkelä pystyi vartioimaan elämäänsä. Kontrollin menettäminen oli peloista pahin.

— Et voi päättää kiusataanko sinua vai ei. Sen sijaan voit säädellä omaa painoasi ja ulkomuotoasi.

Syömättömyys ja liikkuminen turruttivat perfektionistin pään ja veivät ajatukset pois pahoista asioista. Mäkelän piti kuluttaa jokaisen suupalan tuomat kalorit.

— Muistan tilanteen, kun vanhemmat pakottivat minut syömään pienen palan suklaapatukkaa ja tilkan limsaa, että saisin jostain energiaa. Syömisessä ja juomisessa kesti varmaan kaksi tuntia. Minä vain itkin ja itkin. Se tuntui vaikealta. Minulla oli kamalan paha olla, mutta en osannut sanoa vanhemmilleni vastaan.

Pienen kylän kirous

Yläasteelle siirtyminen ei tuonut helpotusta. Pieni kylä, pienet ympyrät.

— Yhtenä päivänä kaikki muuttui. Kaikki, joihin olin tutustunut, alkoivat syrjiä minua. Kysyin heiltä, oliko toisen luokan oppilas puhunut minusta pahaa.

Tilanne oli kaikin puolin vaivaannuttava.

— Loppujen lopuksi sanoin, että äänestäkää. Haluan tietää, mitä te oikeasti ajattelette minusta. Jos tarpeeksi monen käsi nousee pystyyn merkiksi, että minun pitää lähteä teidän seurasta pois, siinä tapauksessa häivyn.

Mäkelä nieli kyyneleensä, lukitsi itsensä vessaan ja soitti äidilleen.

— Minä haluan täältä pois, hän sai sanotuksi.

Sittemmin Mäkelä löysi muutaman oppilaan, jotka hyväksyivät hänet. Hän on siitä edelleen kiitollinen.

— Sillä tavalla olen vähän kiittämätön, etten ole pitänyt heihin yhteyttä. Olen halunnut katkaista kaikki siteet menneisyyteen perhettäni lukuun ottamatta.

Tytöt ovat taitavia kiusaajia. He osaavat tehdä sen näkymättömästi. Näin Mäkelä arvioi.

Mäkelä luulee, etteivät kiusaajat muista tehneensä mitään väärää.

— Joskus olen toivonut, että voi kun kiusaajat tietäisivät, miten paljon he ovat saaneet tuhoa aikaan.

Seitsemän kuukautta Sairaalanmäellä

13-vuotias Mäkelä itki vanhempiensa auton takapenkillä. Matka Kuusankosken Sairaalanmäelle oli aivan liian lyhyt.

Hän lohdutti itseään ajatuksella, että parin viikon päästä hän olisi terve ja pääsisi jouluksi kotiin.

— Kaikista tuskaisinta oli nähdä, miten kaikki kärsivät niin paljon takiani. En halunnut tuottaa kenellekään sitä samaa pahaa, mikä minun sisälläni oli. Sehän oli tietysti mahdotonta.

Pari viikkoa nuorisopsykiatrian osastolla venyi seitsemään kuukauteen.

— Kuusankoskella ollessani pystyin huijaamaan hoitajia. Kun pääsin ulkoilemaan, lähdin tietenkin juoksemaan mäkeä ylös ja alas.

Ei hän olisi halunnut valehdella.

— Anoreksia muuttaa rehellisetkin ihmiset mestarihuijariksi.

Mäkelän muistot psykiatriselta ovat monilta osin hatarat.

— Mieli pyrkii unohtamaan asiat, jotka ovat olleet vaikeita, Mäkelä perustelee muistamattomuuttaan.

Sen Mäkelä muistaa, että hän itki ja hangoitteli kaikkea vastaan.

— Olin todella hankala tapaus, mutta rakastin sairaalakoulussa opiskelua.

Katja Juurikko Henna Mäkelä haaveilee biotekniikan ja -analytiikan opinnoista. Hän voisi työskennellä esimerkiksi terveystarkastajana. Hän unelmoi myös koiranpennusta, avioliitosta ja lapsista.

Traumaperäinen stressihäiriö

Lukion piti olla uuden elämän alku. Mäkelä siirtyi Inkeroisista Kouvolan keskustaan.

Sairaus oli nakertanut Mäkelän itsetunnon niin huonoksi, että yksinäisyys jatkui.

— Olisin halunnut olla kaikkien kaveri, mutta sielläkin muodostui omituisia kuppikuntia.

Mäkelä sinnitteli ensimmäisen lukiovuoden.

— Toisen vuoden aikana en kyennyt tuntemaan kuin ahdistuksen. Lopulta aloin saada koulussa paniikkikohtauksia, joihin liittyi voimakas hyperventilaatio ja hillitsemätön itku.

Tytön sairaus on alkanut kroonistua. Lääkärin tuomio oli aika hurja, muistelee nyt 20-vuotias nuori nainen.

Lukion toisen vuoden päätyttyä keväällä 2015 Mäkelä muutti Helsinkiin syömishäiriökeskukseen. Se oli juuri 18 vuotta täyttäneen tytön viimeinen vaihtoehto.

— Siellä he tajusivat, että syömishäiriö johtui traumaperäisestä stressihäiriöstä.

Alkoi yli puolitoista vuotta kestänyt toipuminen. Tuo matka on edelleen kesken.

— Tuntuu, että alan olla elävien kirjoissa.

Ruokaa ja lääkkeitä

Saapuessaan syömishäiriökeskukseen Mäkelä oli niin huonossa kunnossa, ettei pystynyt ahdistukseltaan edes koskemaan ruokailuvälineisiin. Häntä syötettiin — usean hoitajan voimin ja usean kuukauden ajan.

Ruokailu viidesti päivässä ja ruoan lisäksi mittava annos lääkkeitä.

Mäkelä vertaa syömishäiriökeskusta vankilaan.

— Ei ollut muuta omaa kuin huone. Sen ovessa oli iso ikkuna, josta hoitajat pystyivät tarkkailemaan sinua. Ikkunan läpinäkyvän verhon sai laskea vasta, kun oli voittanut hoitajien luottamuksen.

Meni pitkään, ennen kuin Mäkelä sai laskea verhon.

— Keskuksessa eläminen ei ollut herkkua, mutta hoito oli tehokasta.

Mäkelä jaksoi vastustaa kaikkea ja kaikin tavoin. Hänellä oli yhtä aikaa uhma- ja murrosikä.

— Kerran hermostuin hoitajiin niin, että juoksin heitä karkuun ympäri osastoa. He saivat minut kiinni, mutta kävin lattialle makaamaan. Lopulta he joutuivat raahaamaan minut huoneeseeni.

Mäkelän käytös kärjistyi, koska olisi pitänyt alkaa luottaa ihmisiin. Se oli niin mahdottoman vaikeaa.

— Vanhemmatkin miettivät, onko tämä oikea paikka minulle. Tuntui, että ongelmat vain pahenivat.

Eivät ne pahentuneet. Ne tulivat näkyviksi.

Voimien palattua Mäkelä suoritti lukion loppuun verkkokursseina Eiran aikuislukiossa. Päättötodistuksen keskiarvo oli yli yhdeksän.

— Pinko olen edelleen, mutta esimerkiksi historiassa pystyin tekemään niin vähän töitä, että sain siitä kasin. Se oli minulle iso juttu.

Tarinan sankari

Hiljalleen Mäkelä alkoi kaivata laitoksen ulkopuolelle. Hän etsi keikkaseuraa hevimetallia kuuntelevien fanien Facebook-sivulta.

— Sami löytyi sieltä vahingossa.

Vuonna 2016 maaliskuisen illan päätteeksi tuo samainen Sami Korpikoski, 21, kysyi, että olisivatko seuraavat treffit sitten viralliset.

Ennen seuraavaa tapaamista Mäkelä päätti ottaa riskin ja olla rehellinen. Hän kertoi sairaudestaan ja asuinpaikastaan syömishäiriökeskuksessa. Ja siitä, ettei olisi vielä pitkään aikaan terve. Tämä tieto antoi Korpikoskelle mahdollisuuden perääntyä.

— Eivät ne asiat sitten näköjään häntä pidätelleet.

Helsingissä sähköasentajana työskentelevä Korpikoski kiiruhti töidensä jälkeen sairaalaan tapaamaan tyttöystäväänsä.

— Oli miten rankka päivä tahansa, se oli päivän piristys, hän kertoo.

Mäkelän mielestä Korpikoski on hänen tarinansa sankari. Hän uskoo, että Korpikosken vierailuilla oli iso merkitys hänen tervehtymiseensä.

Korpikosken ansiosta Mäkelä kertoo tutustuneensa uusiin ihmisiin ja tuntee tätä nykyä kuuluvansa johonkin muuhunkin yhteisöön kuin vain omaan perheeseen.

— Kaikista ihaninta on juuri se, että minulla on joku paikka tässä elämässä ja että pystyn edes yhdelle ihmiselle avautumaan, jos joku asia on vinksallaan.

Paniikkikohtaus Prismassa

Ensimmäinen loma Korpikosken luo Hyvinkäälle oli lähes katastrofaalinen. Paniikkikohtaus iski keskellä automarkettia.

Ihmiset vilisivät Mäkelän silmissä, eikä hän saanut hengitettyä normaalisti. Hän juoksi ulos ja häpesi.

— Olin aivan varma, että ainakin nyt Sami pitää minua hulluna.

Luulo oli väärä.

— Minusta tuntui, että olin enemmän paniikissa kuin Henna, Korpikoski muistelee.

Tuona hetkenä Mäkelä tajusi, ettei hänen tarvitse salata tulevalta avopuolisoltaan mitään.

Kyllä koulukiusattu tunnistaa toisen kiusatun. Ajat helpottavat. Siihen Korpikoski luotti.

— Meille tuli vielä parkkisakotkin minun paniikkikohtaukseni takiani, Mäkelä nauraa muistolle.

”Nyt se hyvä on tullut”

Ei tämä olo voi ikuisesti kestää. Jossain vaiheessa helpottaa. Vaikeuksien keskellä nämä tsemppilauseet ovat lohduttaneet Mäkelää.

— Joskus minulla on vaikeita hetkiä, mutta ne ovat nykyään vain pelkkiä yksittäisiä hetkiä tai jaksoja.

Mäkelä ei ole koskaan luopunut toivosta ja uskostaan hyvään.

— Minulla oli huonot todennäköisyydet selvitä, mutta kaikesta on mahdollisuus nousta. Rankka tie piti kulkea, mutta nyt se hyvä on tullut.



Yli puolentoista vuoden jälkeen omaan kotiin

Vuoden 2016 lopulla Mäkelä alkoi irtautua laitoksesta. Ensi alkuun hän oli viikosta neljä päivää osastolla ja kolme kotona. Sitten hän siirtyi päiväpotilaaksi, kunnes alkukeväällä 2017 sulki keskuksen oven viimeisen kerran.

— Minulla alkoi oma elämä. Minulla oli avain omaan kotiin. Se oli ihan käsittämätöntä.

Muutama kuukausi syömishäiriökeskusta päästyään Mäkelä muistaa kerran pilkkoneensa kurkkua salaattiin. Hetki oli juhlallinen.

— Mietin, miten ihanaa on leikata kurkkuja omassa kodissa. Vitsi se oli hienoa.

Arkisin Mäkelä käy Kelan järjestämällä ammatillisella kuntoutuskurssilla. Mieltään hän edelleen korjaa traumaterapiassa ja psykofyysisellä fysioterapeutilla.

Hänellä on keskivaikea masennus. Sen kanssa kuulemma elää.

Keho on kuitenkin armoton, se ei unohda.

— En saa koskaan takaisin tervettä kehoa. Keuhko-oireita, väsymystä, pahoinvointia, rasituspatit ja nivelongelmia jaloissa pakkoliikunta-ajoilta, Mäkelä listaa.

Millaista on terveyttä edistävä liikunta? Miltä tuntuu liikkua niin, ettei urheilusuorituksen jälkeen maistuisi veri suussa ja keuhkoihin koskisi. Millaista on olla lempeä itselleen? Näitä asioista Mäkelä opettelee.

Myös säännöllisistä syömärytmeistä on pidettävä kiinni. On seurattava, ettei ajaudu vanhoille raiteille.

Unelmointia

Vielä muutama vuosi sitten Mäkelä haaveili vain siitä, että olisi mullan alla. Nyt hän unelmoi biotekniikan ja -analytiikan opinnoista ja koiranpennusta, avioliitosta ja lapsista.

— Kaikista ihaninta on, että minulla on joku paikka tässä elämässä. En olekaan enää se syrjitty yksilö. Se on älyttömän voimaannuttava kokemus.