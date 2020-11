Pieksämäki lisää koronatestauskapasiteettiaan – Uusi drive in -testauspiste Poleenin eteen

Pieksämäen kaupunki lisää merkittävästi koronatestaamista paikallisen koronaepidemiatilanteen vuoksi. Pieksämäellä todettiin viime viikolla yli 60 koronavirustapausta Partaharjun puutarhalla.

Pieksämäen terveyskeskus avaa maanantaina uuden drive in -testauspisteen Poleenin eteen. Piste on avoinna tällä viikolla joka arkipäivä maanantaista perjantaihin kello 16–18.30 välillä. Testauspisteeseen voivat hakeutua suoraan ilman ajanvarausta kaikki, joilla on ollut viimeisen seitsemän päivän aikana jokin koronaan viittaava oire tai ne henkilöt, jotka eivät jostain syystä ole testiin vielä hakeutuneet.

Koronatestiin voi edelleen hakeutua myös terveyskeskuksen vastaanottojen puhelinnumeron 015 788 44 31 kautta (klo 8–14 arkipäivisin), jolloin saa ajanvarausajan testaukseen terveyskeskuksen yhteyteen.

Tavoitteena saada tartunnat kiinni

Lisäämällä testausta ja laskemalla kynnystä koronatestiin hakeutumiselle Pieksämäen kaupunki pyrkii saamaan kiinni mahdollisesti paikalliseen väestöön levinneet koronatartunnat. Tämän viikon aikana selviää, onko tarvetta jatkaa rajoitussuosituksia ja testauspistettä vielä tämän viikon jälkeen.

Pieksämäen kaupunki muistuttaa, että koronaan viittaavia oireita ovat yskä, hengenahdistus, kurkkukipu tai kurkun karheus, nuha tai nenäntukkoisuus, haju- ja makuaistin häiriöt, päänsärky, voimattomuus, väsymys, kuume, pahoinvointi, oksentelu, ripuli. Pelkistä oireista ei voi kuitenkaan päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai jokin muu virus tai bakteeri.

Partaharjun työntekijöitä testataan uudelleen

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo, että maanantaina testataan uudelleen ne Partaharjun puutarhan työntekijät, jotka viime viikolla saivat negatiivisen koronatestituloksen. Uudelleen testattavia on yli sata.

Tuloksia on odotettavissa aikaisintaan joko tiistaina tai keskiviikkona.