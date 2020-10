Mikkelin satamakioskin kylkeen rakennetaan talven aikana uusi paviljonki – Asiakaspaikkoja tulee noin 100

Tila täydentää Mikkelin satamakahvilan tarjontaa ensi kesänä. Yrittäjä Paavo Koistinen on iloinen hankkeen toteutumisesta.

Mikkelin satamakahvilan yrittäjä Paavo Koistinen kertoo iloisia uutisia: uuden satamapaviljongin perustuksia on alettu kaivaa satamakioskin viereen.

Hanke on Mikkelin kaupungin omistaman kiinteistökehitysyhtiö Naistingin, Koistinen on yrittäjänä tilojen vuokraaja.

– Ajatus paviljongista on lähtenyt liikkeelle Koistisen puolelta, me kehitämme sataman aluetta, kertoo Naistingin toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki, ja ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, miten vuokralainen on itse aluetta kehittänyt.

Paviljongin on suunnitellut arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen. Asiakaspaikkoja siihen tulee noin sata.

– Kovin paljon uusia asiakaspaikkoja ei paviljongin myötä saada, mutta rakennukseen tulee liukulasiseinät, ja se on hyvä. Lämpimällä ilmalla seinät voidaan pitää avoinna, ja päästää auringonvalo sisään. Kylmällä säällä paviljonkiin saadaan lisälämpöä lämmittimillä, Koistinen kertoo.

Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Satamakioskin kylkeen rakennetaan tällainen paviljonki talven aikana. Havainnekuva.

Katettu paviljonki korvaa aiempina kesinä käytettyjä telttakatoksia, ja se mahtuu satamakahvilan vanhalle anniskelualueelle.

– Valmista pitäisi olla maaliskuun puolivälin paikkeilla. Jos vaikka saisimme keväthangille vielä jotain kaakaotarjoilua, Koistinen pohtii.

Päättynyt kesä oli hänen mukaansa aivan kohtuullinen liiketoiminnan kannalta, vaikka pelko koronaepidemian vaikutuksista asiakasvirtoihin oli kova.

– Päädyimme loppujen lopuksi lähes samaan tulokseen kuin normaalina kesänä.

Paviljonkiuudistus ei sinänsä lisää satamakahvilan keittiökapasiteettia, mutta uudistettu menu on ensi kesäksi luvassa.

– Burgerilista laitetaan varmasti uusiksi, vohvelitarjonta säilytetään ennallaan, Koistinen luettelee.