Remontin jälkeen Mikkelin tuomiokirkon uruista ei kuulu enää haamuääniä, sanoo kanttori Mikko Kallio

Tuomiokirkkoseurakunnan johtava kanttori Mikko Kallio, mitä uruille on tapahtunut?

— Urkujen yli 60-vuotias koneisto tarvitsi perusteellisen huollon. Ennen remonttia urkujen nahkapalkeet vuotivat ja ilmavirta tuli osittain ulos tai kulki putkistoissa omia reittejään aiheuttaen haamuääniä. Välillä tuli yllätyksiä, sillä ilmanpaine saattoi saada pillin soimaan itsekseen. Suurin korjaustyö on ollut sellaista, joka ei näy ulospäin ja se liittyy ilman kulkuun urkujen sisällä. Urkupillejä puhdistettiin ja viriteltiin ja kaikki nahkaiset pikkupalkeet, joita on 3000 kappaletta, vaihdettiin. Nyt soi todella mahtavasti ja puhtaasti.

Onko kirkkoon tulossa enemmän urkukonsertteja?

— Ensi keväänä on tulossa. Olisi hienoa, jos ihmiset innostuisivat kuuntelemaan enemmän urkumusiikkia. Urut ovat erittäin monipuolinen instrumentti ja soitan mielelläni myös uudempaa musiikkia ja pienempiä teoksia. Urkuja pidetään ihan turhaan jäykkänä ja juhlallisena soittimena. Antiikin aikana urkuja soitettiin amfiteattereissa ja gladiaattorinäytöksissä ja myöhemmin niillä on ollut paikkansa hallitsijoiden palatseissa. Mutta se on myös soitin, joka on kaikkien seurakuntalaisten yhteinen ja johon liittyy paljon mielikuvia.

Miten sinusta tuli kanttori?

— Isäni työskenteli suntiona Liedossa ja kirkko tuli jo lapsuudessa tutuksi paikaksi ja tilaksi. En vielä silloin ajatellut kanttorin ammattia, mutta tie vei siihen suuntaan myöhemmin. Opiskelin kirkkomuusikon tutkinnon Turussa ja Helsingissä.

Mikä työssäsi on parhainta?

— Yhteisöllisyys ja työn monipuolisuus. Musiikin tekeminen yhdessä seurakuntalaisten kanssa on parasta työssäni.Tuomiokirkkoseurakunnan johtavana kanttorina työskentelen myös laajemmin Mikkelin seudulla. Tällä alueella on useita hienoja urkuja, kuten Juvalla, Mäntyharjulla ja Ristiinassa.

Entä mikä on haastavinta?

— Varmaan se liittyy ajankäyttöön, koska seurakunnan musiikkityötä tehdään niin paljon ja laajalla alueella. Siihen kuuluvat mm. jumalanpalvelukset, toimitukset, kuorotyö sekä työtä lasten, nuorten ja vanhusten parissa.