Omakotitalon kellarikerros täyttyi vedestä Otavassa, vesi tulvi ulos ja sulatti lumet – "Kellari oli kuin uima-allas"

Omakotitalon koko kellarikerros täyttyi vedestä Otavan taajamassa. Vesivahinko huomattiin tiistaina iltapäivällä, jolloin talosta oli tulvinut vettä myös ulos niin paljon, että lumet olivat sulaneet rakennuksen ympäriltä.

Päivystävä palomestari Eero Aho Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo, että henkilövahinkoja ei ole sattunut. Talossa ei ollut asukkaita.

Myös naapuritalon kellarikerrokseen oli vuotanut vettä, joten vahingon syynä on todennäköisesti putkirikko. Talo on noin sataneliöinen ja siinä on kelarikerroksen lisäksi yksi asuinkerros.

– Pelastuslaitos pumppasi neljällä isolla pumpulla kellarin niin tyhjäksi vedestä kuin se oli mahdollista saada, Aho kertoo.

Palokunta pääsi poistumaan paikalta hieman ennen kello 18.30. Kiinteistön omistaja jatkaa kuivaustoimia tämän jälkeen.

– Paikalla olleet sanoivat, että vettä oli niin paljon, että kellari oli kuin uima-allas.

Kun vesilaitoksen edustaja oli päässyt sulkemaan pääventtiilin, veden tulo oli lakannut ja vuoto loppunut.

Ohikulkija teki hälytyksen vesivahingosta Ylätiellä kello 15.06.

Ahon mukaan on harvinaista, että kokonainen kerros pääsee täyttymään vedestä omakotitalossa.

Uutista on päivitetty kello 18.30 tiedolla palokunnan poistumisesta.