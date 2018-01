Torvalds erottuu Nato-kannallaan — Rkp:n entinen kommunisti haluaa Suomen sotilasliiton jäseneksi Rkp:n Nils Torvalds kiertää myös maakunta-Suomea, mutta esimerkiksi Etelä-Savossa ei ole edes kampanjaorganisaatiota. Puolue luottaa, että Torvaldsin kannatus vielä kasvaa. Timo Seppäläinen Rkp:n presidenttiehdokas Nils Torvalds sanoo, että Suomen tulisi hakea Naton jäsenyyttä. Hän perustelee jäsenyyttä Suomen turvallisuusympäristön muuttumisella.

Ruotsalaisen kansanpuolueen presidenttiehdokas Nils Torvalds on ainoana presidenttiehdokkaista liputtanut Suomen Nato-jäsenyyden puolesta.



Torvalds sanoi asian suoraan jo presidentinvaalien kampanjoinnin alkuvaiheissa.

Torvalds perustelee kantaansa Suomen turvallisuusympäristön muuttumisella sekä Venäjän tilanteella, jota hän pitää lähinnä arvaamattomana.



Hänen mukaansa Suomen on oltava mukana Euroopan unionin yhteisissä puolustusratkaisuissa.

Rkp:llä on puoluekokouksen kannanotto, jonka mukaan Suomen tulee liittyä sotilasliiton jäseneksi.

Puolueen toiminnanjohtaja Åsa Gustafsson selittää Torvaldsin linjaa.

— Torvalds ei tarkoita sitä, että hän heti presidenttinä alkaisi hakea Natoon. Hän nosti esille huolen ja syynä on se, että Torvaldsilla on vuosien tietämys Venäjän politiikasta.



Gustafsson sanoo, että Venäjästä on näissäkin presidentinvaaleissa puhuttava.

—Esille keskusteluun tulee tuoda Venäjän arkitilanne, talous ja pakotteet. Tilanteesta on puhuttava avoimesti, mutta muut ehdokkaat eivät ole halunneet ottaa kantaa.

Torvalds on vaalien kannatusmittauksissa varsin vaatimattomissa lukemissa.

Tuoreessa Ylen gallupissa hänen kannatuksensa oli yksi prosentti, ehdokkaiden pienin.

— Luku nousee vielä, sanoo Gustafsson.



Torvaldsilla on vaikea työ kannatuksensa nostamisessa. Vaikka hän on kiertänyt Suomea, myös pieniä paikkakuntia ja suomenkielistä maaseutua, esimerkiksi Etelä-Savon kaltaisessa maakunnassa Rkp:llä ei ole paikallista toimintaa eikä Torvaldsilla kampanjaväkeä.

Torvaldsin tunnettavuus on noussut. Åsa Gustafsson



— Tämä on myönnettävä, mutta kampanjan kuluessa Torvaldsin tunnettavuus on noussut. Hänen tietotaitonsa EU-parlamentin jäsenenä tuo vielä ääniä.

Parlamentissa Torvalds on profiloitunut myös metsä- ja maatalouspolitiikan kysymyksissä ja muun muassa vaatinut, että Suomen metsien hakkuita ei tule kohtuuttomasti rajoittaa.

Rkp luottaa, että muiden puolueiden äänestäjiä siirtyy Torvaldsin taakse.

Gustafsson ei spekuloi sillä, ketä Rkp:n äänestäjät äänestävät toisella kierroksella, jos sellainen tulee.

— Katsotaan ensin vaalipäivän tulos ja tehdään sitten arviota jatkosta.



Länsi-Savon presidentinvaalisarjassa ehdokkaan kannattaja arvioi vaaliasetelmia ja omaa ehdokastaan. Haastattelut on julkaistu ehdokaslistan järjestyksessä. Sarja päättyy.