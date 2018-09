Tutkinnanjohtaja: Poliisi toimi oikein Mäntyharjussa heinäkuussa tapahtuneen kuolonkolarin yhteydessä eikä esitutkintaa tarvita

Pakoon lähteneen henkilön tekemiset ovat eri asia, siinä tutkinta on kesken.

Kihlakunnansyyttäjä ja tutkinnanjohtaja Heikki Stenius on päättänyt, että poliisin toimista Mäntyharjulla heinäkuussa sattuneen kuolonkolarin yhteydessä ei aloiteta esitutkintaa.

Poliisipartiota 19.7. autolla pakoon lähtenyt henkilö törmäsi tiellä 381 suurella nopeudella edellä ajaneeseen ajoneuvoon ja siitä edelleen vastaan tulleen ajoneuvon keulaan. Pakenija ja vastaan tulleessa autossa olleet kaksi henkilöä kuolivat.

Poliisipartiolta on pyydetty asiasta selvitys, muita tienkäyttäjiä on tapahtumista kuultu ja tutkinnanjohtajalla on ollut käytössään myös poliisin gopro-kameralla tallentama videomateriaali.

Esiselvityksen perusteella Stenius katsoo, että poliiseilla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumiin eikä epäillyn liikennekäyttäytymiseen. Poliisien toiminnalla ei myöskään ole ollut syy-yhteyttä liikenneonnettomuuteen. Tilanteessa on toimittu asianmukaisesti eikä rikosta ole syytä epäillä.

Itä-Suomen poliisilaitos tekee partiota pakoon lähteneen henkilön menettelystä erillisen tutkinnan. Sen esitutkinta on vielä kesken.