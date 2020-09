30 Savonlinnan valtuutettua kertoo Itä-Savon kirjoituksessa haluavansa Pohjois-Savoon – Maanantain valtuustossa heillä on selvä enemmistö

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päättää maanantaina kaupungin kannan tulevaan maakuntajakoon. Lauantaina äänestyksen tuloksesta saatiin jo selvät viitteet, kun enemmistä valtuuston jäsenistä kirjoitti Itä-Savo-lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan haluavansa osaksi Pohjois-Savon maakuntaa.

Savonlinnan valtuustossa on 51 jäsentä. Pohjois-Savoon liittymistä kannattaa heistä 30.

Perusteluna näkemykselleen he esittivät, että tämä ratkaisu parhaiten mahdollistaa keskussairaalan palvelut Savonlinnassa.

– Meille allekirjoittaneille valtuustoryhmien jäsenille on kaupunkimme asukkaiden oikeus palveluihin tärkeämpää kuin valtakunnan politiikka ja vaalipiirijako, kirjoittajat kertoivat.

Sitä kirjoituksessa ei varsinaisesti avata, mikä Pohjois-Savossa takaisi Savonlinnan sairaalan.

Koko kirjoituksen voit lukea tästä linkistä.

Savonlinnan valtuusto kokoontuu maanantaina kello 18

Allekirjoittajista löytyvät kokonaisuudessaan SDP:n, kokoomuksen, vihreiden ja vasemmistoliiton valtuutetut. Pääosa keskustasta sekä kristillisdemokraatit ja osa perussuomalaisista ei allekirjoittanut.

Savonlinnan sotesuunnasta on jo äänestetty kaupunginhallituksessa. Siellä Pohjois-Savon suunta voitti äänin 7–4. Kolme keskustan ja yksi perussuomalaisten edustaja äänestivät Etelä-Savon puolesta, muut Pohjois-Savon.

Maanantaina Savonlinnan valtuusto kokoontuu kello 18.

Maanantaina asia on päätettävänä myös Enonkosken ja Rantasalmen valtuustoissa. Kummassakin pohjalla on kunnanhallituksen yksimielinen esitys Pohjois-Savoon liittymisestä. Savonlinnan seudun kunnista Sulkava on ainoana kääntänyt kelkkansa ja päättänyt valtuustossa kannattavansa Etelä-Savossa jatkamista.

Kuntien lausunnoille on aikaa 25. syyskuuta asti

Maakuntajakoa koskeva keskustelu liittyy hallituksen sote- ja maakuntauudistukseen. Lausuntokierroksella olevassa lakiluonnoksessa neljä nykyistä Etelä-Savon maakunnan kuntaa – Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava – on kirjoitettu osaksi Pohjois-Savon maakuntaa. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on kuitenkin sanonut, että tasaveroisena vaihtoehtona on näiden neljän Savonlinnan seudun kunnan pitäminen edelleen osana Etelä-Savoa.

Kiuru on korostanut sitä, että päätökset tehdään vasta kuntien ja muiden tahojen lausuntojen perusteella. Lausunnot valtioneuvostolle pitää jättää viimeistään 25. syyskuuta.

Tulevana maanantaina asiasta päätetään edellä mainittujen Savonlinnan, Enonkosken ja Rantasalmen lisäksi myös Juvalla ja Pertunmaalla.

Juvalla kunnan päättää lopullisesti kunnanhallitus. Pertunmaalla asia menee vielä valtuustoon 21. syyskuuta.

Savon suurimmissa kaupungeissa eli Kuopiossa ja Mikkelissä viralliset kannat päätetään kaupunginhallituksissa 21. syyskuuta.

Savonlinnan seudun maakuntavaihdoksen taustalla on alueen kuntien viime vuonna tekemät aloitteet asiassa. Muualla Etelä-Savon maakunnassa vaihdokseen on suhtauduttu kielteisesti, koska sen on nähty heikentävään jäljelle jäävän maakunnan toimintamahdollisuuksia.