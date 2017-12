Joulukuusella on koko ajan jano — Katso hoito-ohjeet! Veden kulutus on suurinta ensimmäisen vuorokauden aikana, jolloin veden riittävyys tulisi tarkistaa useasti. Katja Juurikko Aseta puu mahdollisimman etäälle lämpöpattereista, takoista tai muista lämmönlähteistä.

Joulukuusen huolellinen hoito säilyttää puun laadukkaana.

— Kaadettua kuusta tulee säilyttää tuulelta suojattuna ulkotiloissa, esimerkiksi autotallissa tai parvekkeella, kertoo Joulupuuseuran puheenjohtaja Juha Ruuska.

Kuljetus

Kuusta voidaan kuljettaa auton katolla suojaamattomana ainoastaan lyhyitä matkoja.

Yli kymmenen kilometrin matkoilla kuusi tulee pakata muoviin, pressuun tai pussiin.

Peräkärryssä kuusta kuljetetaan pressun tai kuomun alla.

Sulatus

Jos kuusi on jäässä, pitää se aina sulattaa hitaasti ennen jalkaan asettamista kapillaarisen virtauksen aikaan saamiseksi. Hyvä sulatuspaikka on viileä tila, jossa on muutama lämpöaste.

Puun annetaan sulaa hitaasti 1-2 vuorokautta, tyvi koko ajan kylmässä vesiämpärissä.

Ellei viileää tilaa ole, voi puun tuoda pesuhuoneeseen.

Tyvi pidetään kylmässä vesiämpärissä ja runkoa ja neulastoa suihkutetaan kylmällä vedellä niin että ne pysyvät kosteina koko sulatuksen ajan.

Parin tunnin kuluttua puu on valmis jalkaan asetettavaksi.

Mikäli puu on pakattu verkkoon poistetaan se vasta sulatuksen jälkeen.

Jalkaan asetus

Ravistele roskat ja kuolleet neulaset pois.

Mittaa huoneen korkeus.

Lyhennä kuusta riittävästi tai sahaa tyvestä pois ainakin muutama sentti runkoon nähden vaakasuorasti uuden imupinnan aikaan saamiseksi.

Älä poista kuorta sillä ehjä kuori on tärkeä puun vedensaannin kannalta.

Tyven pitää mahtua kuusenjalkaan ohentamattomana.

Hoito sisätiloissa

Tyven leikkauspinnan on oltava vedessä koko ajan.

Jos vesi pääsee loppumaan, tyven solukko kuivuu eikä pysty enää imemään vettä, mistä on seurauksena neulasten ennenaikainen variseminen.

Veden kulutus on suurinta ensimmäisen vuorokauden aikana, jolloin veden riittävyys tulisi tarkistaa useasti.

Aseta puu mahdollisimman etäälle lämpöpattereista, takoista tai muista lämmönlähteistä.

Kuusen poisvienti käytön jälkeen

Kuusi riisutaan koristeista ja oksat katkaistaan joko kokonaan tai osittain pois niin että kuusi ja oksat sopivat pussiin eikä neulasia karise muualle kuin oksien leikkauspaikalle.

Mitä lämpimämmässä ja kuivemmassa tilassa kuusi on, sitä herkemmin neulaset karisevat.

Hyvästä hoidosta huolimatta neulasten karisemisessa on luontaista puukohtaista vaihtelua, jota ei voida välttää.



Lähde: Joulupuuseura