Kymmenet miehet ja naiset ovat kerääntyneet ympyrään kuuntelemaan ohjeita kilpailua varten. Patrik Lindahl selostaa, minkä värisen lipun liehuessa kisa lähtee käyntiin tai kilpailijan täytyy pysähtyä. Hän näyttää, missä ajokkeja saa tankata ja miten varikkoalueelle ajetaan.

Ristiinan Koivakkalassa pääsi lauantaina seuraamaan melko erikoista moottoriurheilulajia, kun Koivakkalan soramontulla ajettiin kilpaa ruohonleikkureilla. Kyseessä ei ollut mikään turha hupiajelu, vaan soramontulla ajettiin Suomen ja mestaruudesta sekä Baltic Cupin voitosta.

Parasta tässä lajissa ovat kilpailu, tunnelma ja adrenaliini. — Elmo Luup

Oli Ristiinassa toki mahdollisuus huviajeluunkin, sillä kuka tahansa pääsi kurvailemaan ruohonleikkurilla erillisessä haastekisassa. Yhteensä ruohonleikkureita oli radalla parisenkymmentä.

Jaakko Avikainen Patrik Lindahl ja Mikko Syrjäläinen toimivat Ristiinan osakilpailun järjestäjinä.

Vuoden 2018 Leikkuri LeMansin finaalit päätyivät Mikkeliin ristiinalaisen taksiyrittäjän Mikko Syrjäläisen ansiosta. Hän oli jo pitkään haaveillut, että Ristiinassa ajettaisiin ruohonleikkurikilpailu.

Ruohonleikkurikilpailun säännöt ovat yksinkertaiset: annetussa ajassa täytyy ajaa niin monta kierrosta kuin kone tai kuskit kestävät. Ristiinassa aikaa oli kolme tuntia. Jokaisessa joukkueessa oli 1–3 jäsentä, joista jokaisen piti ajaa kilpailussa vähintään yksi kierros.

Ensimmäisen vartin aikana yhdestä ruohonleikkurista irtoaa rengas, toinen ajautuu ulos tieltä ja pudottaa kuljettajansa kyydistä.

Joukkueilla on kilpailuissa omanlaisensa taktiikat: jotkut ajavat tasaisen varmasti kolme tuntia, toiset taas lähtevät vauhdilla ja joutuvat välillä työntelemään autoa varikolle. Kilpailu on parhaimmillaan erittäin vauhdikas, että parhaimmillaan lajissa on mitattu jopa 90 km/h-nopeuksia.

Hyvän leikkurin saa 150 eurolla

Virolainen Rene Audova auttaa tiimikaverinsa Elmo Luupin jalan ympärille niin sanotun kuolleen miehen kytkimen. Se sammuttaa ruohonleikkurin moottorin, jos kuljettaja on sinkoutunut pois kuskinpenkiltä.

Lauantaina Ristiinassa oli hyvin kansainvälinen tunnelma, sillä suomalaisten kuljettajien lisäksi kisaan valmistautui myös virolaisia ja latvialaisia kilpailijoita. Luup on harrastanut lajia kaksi vuotta, Audova noin 1,5 vuotta.

— Parasta tässä lajissa ovat kilpailu, tunnelma ja adrenaliini, Luup huikkaa ja nousee takaisin leikkurin päälle. Kilpailu alkaa ihan kohta.

Jaakko Avikainen Team Grave Diggerin Erno Peltonen (vas.), Kimmo Merikanto ja Tero Leikkola valmistautuivat kisaan. Tänään ajoivat Merikanto ja Leikkola.

Varikolla kilpailuun valmistautuvat Team Grave Diggerin Erno Peltonen, Kimmo Merikanto ja Tero Leikkola. Joukkue oli jo varmistanut Suomen mestaruuden ennen Ristiinan osakilpailua.

— Tämä on todennäköisesti edullisin moottoriurheilulaji, jota Suomessa voi harrastaa, Peltonen kertoo.

Jaakko Avikainen Erno Peltonen (vas.), Tero Leikkola ja Kimmo Merikanto ovat kilpailleet ruohonleikkureilla esimerkiksi Ranskassa. Vieressä kilpakumppani Janne Haavisto, joka on myös kisannut Ranskassa.

Ruohonleikkureita miehet hankkivat Tori.fi:n kautta ja ystäviensä apuna. Kilpailuun sopivan ruohonleikkurin saa jo 150 eurolla.

— Koneet kiehtovat. Kilpailuissa on myös aina hyvä tunnelma. Vaikka radalla ollaan tosissaan, varikollakin voidaan auttaa toisia, Peltonen sanoo.

Katsojat nauttivat ja nauroivat

Mikko Syrjäläinen kiertelee kisa-alueella. Katsojia on kerääntynyt radan ympärille paljon.

— Tosi hyvin paikalle tuli ihmisiä. Jos tästä silmämääräisesti katsoo, niin päälle toista sataa, Syrjäläinen iloitsee.

Jaakko Avikainen Lähtöviivalle asettui hyvin erilaisia ruohonleikkureita.

Sitten painetaan kaasua. Bensiinin käry ja korvia huumaava pärinä alkaa. Ensimmäisen vartin aikana yhdestä ruohonleikkurista irtoaa rengas, toinen ajautuu ulos tieltä ja pudottaa kuljettajansa kyydistä.

Jaakko Avikainen Koivakkalassa kisattiin sekä Suomen mestaruudesta että Baltic-cupin voitosta.

Katsojat nauravat, kun haastekilpailuun osallistunut Rautian joukkue ajaa ohi. Ruohonleikkuriin ei tehty mitään muita muutoksia kuin otettiin leikkuri pois, kuten säännöt sanovat. Se putputtaa eteenpäin, no, ruohonleikkurin vauhtia.

Onhan se tämäkin tapa viettää lokakuista lauantaita. Jos et näe videota, voit katsoa sen tästä.