Orpo: Hallitus vain lykkää työllisyysratkaisuja – Oppositiokokoomus ihmettelee keskustan takinkääntöä

Kokoomuksen mukaan hallitus ei kuuntele talouden asiantuntijoita, vaan vain siirtelee päätöksiä. Petteri Orpo katsoo, että työllisyydenhoidon keinoja on, mutta ne ovat hallitukselle vaikeita.

Kokoomuksen puheenjohtaja, oppositiojohtaja Petteri Orpo arvostelee kovin sanoin hallituksen tapaa edetä työllisyyspolitiikan hoidossa.

Orpo viittaa talouspolitiikan arviointineuvoston tuoreeseen lausuntoon ja sanoo, että hallitus vain lykkää ratkaisuja.

– Hallitus ei yksinkertaisesti toimi. Ensin Antti Rinne sanoi, että ratkaisuja tehdään syksyllä ja sitten että keväällä, ja nyt Sanna Marin ilmoitti, että elo-syyskuussa budjettiriihessä.

Orpo muistuttaa hallituksen omasta ohjelmasta, jonka mukaan työllisyysponnisteluihin osoitetaan lisää rahoitusta.

– Ratkaisut olisi pitänyt työllisyyden eteen tehdä jo hallitusohjelmavaiheessa.

Orpo sanoo, että keinoja työllisyyden kohentamiseksi itse asiassa olisi, mutta ne ovat hallitukselle vaikeita.

Kokoomus lähtisi liikkeelle esimerkiksi perhevapaauudistuksesta, ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksesta, paikallisesta sopimisesta sekä työn ja eläkkeiden verotuksen keventämisestä.

– Menolisäyksiin tulee saada järkeä ja työllisyystoimet käyntiin. Uutta rahaa ei ole jaettavaksi, mutta palkansaajan ja eläkkeiden verotusta keventämällä käteen jäävä osuus kasvaisi.

Verolinja erottaa hallituspuolueet ja kokoomuksen.

– Viime hallituskaudella kokonaisveroaste laski kaksi prosenttia. Tätä olisi jatkettava.

"Finanssipolitiikka on liian löysää"

Kokoomusjohtaja kummastelee hallituksen toimissa erityisesti keskustaa, siis viime hallituksen hallituskumppania.

– Viime hallituksessa teimme vaikeina aikoina kovia ratkaisuja ja loimme 140 000 uutta työpaikkaa. Niistä 100 000 syntyi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

– Se oli parasta aluepolitiikkaa, mutta nyt keskusta on kääntänyt takkinsa kokonaan ja on hallituksen vasemmistopolitiikan takuumies.

Orpo tuumii, että hänellä on käsitys tilanteesta, koska sattui olemaan viime hallituksessa kolme vuotta valtiovarainministerinä.

– Hallituksen finanssipolitiikka on liian löysää. Rahat on jaettu etukäteen, mutta ei ole käsitystä siitä, mistä saadaan tuloja. Suunnan on muututtava.

Talouden tukemiseksi riittää Orpon mukaan jo se, että työllisyysaste nostetaan pohjoismaiselle tasolle.

Keskusta on kääntänyt takkinsa kokonaan ja on hallituksen vasemmistopolitiikan takuumies. — Petteri Orpo

Muita keinoja ovat esimerkiksi sote-ratkaisu ja perhevapaauudistus.

– Sote-uudistus on oleellinen asia, joka heijastuu myös kuntatalouteen

Orpo ehdottaa, että hallitus luopuisi maakuntapohjaisen soten valmistelusta ja hakisi ratkaisua kuntamallista.

– SDP on ollut vanhastaan kuntapuolue, samoin Rkp ja vihreät. Ihmettelen keskustan halua maakuntapohjaan, sillä maakuntamallissa nimenomaan tapahtuu keskittymistä.

– Hallitus on lupaillut sote-valmisteluun jotain parlamentaarista käsittelyä. Se käy meille, mutta emme lähde valmiiden päätösten takuumieheksi, sanoo Orpo.

Puheenjohtajakisa lähtökuopissaan

Orpo vieraili perjantaina Mikkelissä yhdessä muun puoluejohdon ja eduskuntaryhmän edustajien kanssa.

Kokoomus kiertää viikon aikana 22 paikkakuntaa. Orpon mukaan oppositiossa on nyt aikaa kuunnella kansalaisia ja kirkastaa omia näkemyksiä ohjelmatyön pohjaksi.

Kokoomus käy tulevan kevään aikana puheenjohtajakeskustelua.

Orpo itse on ilmoittanut olevansa käytettävissä tulevan kesän puoluekokouksen puheenjohtajavaalissa.

Tämän hän vahvisti myös perjantaina Mikkelissä.

Samaan aikaan eri mielipidemittaukset nostavat puheenjohtajan paikalle Kaakon vaalipiirin mäntyharjulaista kansanedustajaa, puolueen varapuheenjohtajaa Antti Häkkästä.

Viimeisin kokoomusvaikuttajien parissa tehty puoluejohtajamittaus (Iltalehti 31.1.) osoitti, että kenttä haluaa puheenjohtajakeskustelua.

Puolue-eliitin parissa Orpolla on kannatusta, mutta kenttäväki tukee Häkkästä.

– Olen varautunut keskusteluun ja puheenjohtajakisaan. Se kuuluu asiaan, sanoi Orpo perjantaina Mikkelissä.

Häkkänen puolestaan oli Mikkelissä todella varovainen sanoissaan.

– On mukava huomata, että kannatusta on, mutta minulla ei ole nyt mitään uutta lausuttavaa. Ei ole mitään vireillä puoluekokousta ajatellen, sanoi Häkkänen.