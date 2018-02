Rakennusliike valmisteli kellaritasolle asuntoja— Mikkelin rakennusvalvonta keskeytti muutostyöt Rakennusliike FH Rakentajat lupaa noudattaa rakennuslupaa, mutta arvostelee voimakkaasti Pankalan alueen asemakaavaa. Pankalamminkadun rakentamisella on ollut vaikea historia, jota sävyttävät valitukset ja poikkeamishakemukset. Risto Hämäläinen Pankalammenkadun kolmen talon paketista keskimmäinen on valmistumassa. Kiistanalaiset ikkunat ovat pressujen takana. Taustalla on tyhjä tontti, jonka rakentaminen on juuttunut valituskierrokseen. Vasemmalle on valmisteilla uusi talo, jonka poikkeamisluvasta on jätetty oikaisuvaatimus.

Mikkelin rakennusvalvonta on joutunut puuttumaan Pankalamminkadun varrella rakenteilla olevan asuinkerrostalon rakennustöiden etenemiseen.

Rakennusvalvonta on tehnyt töiden keskeytyspäätöksen. Keskeytys ei koske koko taloa, vaan kellarikerroksen tiloja.



Rakennusliike on tekemässä kellaritasolle tiloja, joiden katsotaan muodostavan uuden asuinkerroksen, mikä ei ole asemakaavan ja rakennusluvan mukaista.



Kerrostaloa rakentaa mikkeliläinen rakennusliike FH Rakentajat. Yhtiö ei vielä kommentoi tilannetta, mutta lupaa, että voimassa olevaa rakennuslupaa noudatetaan.

FH Rakentajilla on Pankalamminkadulla entisten jääkiekkokaukaloiden alueella kolmen asuinkerrostalon rakennustontit.

Keskimmäisen talon rakennustöiden on määrä valmistua kuluvan vuoden aikana.

Kellarikerroksen muutos olisi merkinnyt uuden asuinkerroksen syntymistä. Sari Valjakka



Epäselvä tilanne on syntynyt siitä, että rakennusliike on tehnyt talon kellarikerrokseen asuinhuoneiston ikkunakokoa vastaavat ikkuna-aukot.

Kellari on rakennusluvassa osittaista maanalaista tilaa, jossa voi olla vain varastotilaa.

Muutoksen katsotaan vastaavan asuinhuoneiston rakentamista. Asia tuli ilmi rakennusvalvonnan normaalilla tarkastuskäynnillä.



Muutos olisi vaikuttanut kerroslukuun



Mikkelin johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka sanoo, että tällainen menettely ei käy.

Hänen mukaansa vastaavaa ei ole ollut aiemmin Mikkelissä. Rakennusvalvonta on ollut yhteydessä rakennusliikkeeseen, joka on antanut selvityksen tilanteesta.



Valjakka valmisteli perjantaina kellarikerroksen töiden keskeytyspäätöksen.

Kyse ei ole rakennusoikeuden ylittymisestä, vaan kerroskorkeudesta.

— Kellarikerroksen muutos olisi merkinnyt uuden asuinkerroksen syntymistä. Se ei ole rakennusluvan mukaista, sanoo Valjakka.

Muutos olisi edellyttänyt poikkeamista asemakaavasta. Rakennusliike ei ole hakenut poikkeamista.

— Poikkeaminen tulee hakea ennen rakennuslupaa. Rakennusluvan käsittelyvaiheessa ei poikkeamispäätöstä ollut, joten lupa on myönnetty vain varastotiloille kellarikerrokseen.



Valjakka arvelee, että FH Rakentajat valmistautui hakemaan poikkeamista kaavasta. Jos poikkeamista haetaan ja kaupunkisuunnittelu sen myöntää, harkitaan rakennuslupaa erikseen.

— Jos taas poikkeamista ei myönnetä, kellaritila tulee saattaa rakennusluvan mukaiseen kuntoon.



Yhtiö liittää tilanteen kolmostalon suunnitteluun



FH Rakentajien hallituksen puheenjohtaja Antti Viskari sanoo, että kaikkea asiaan liittyvää ei tässä vaiheessa voi kommentoida.

— Sen kuitenkin voi sanoa, että me kyllä noudatamme rakennuslupaa.



Yhtiö kertoo oman näkemyksensä tilanteesta myöhemmin.

— Asia ei ole vielä valmis julkistettavaksi. Jatko liittyy kolmannen kerrostalon hankkeeseen, sanoo Viskari.

Rakennusliike valmistelee seuraavaa kerrostaloa rakenteilla olevan talon ja Savilahdenkadun väliin.

Viskari sanoo, että mahdollisesti kyseeseen tulee poikkeamismenettely.



Viskari arvostelee voimakkaasti Pankalammenkadun alueen asemakaavaa.

— Asemakaava on ollut alusta saakka epäonnistunut, sillä se ei ole mahdollistanut järkevää ja taloudellisesti kannattavaa rakentamista.

— Rakentaminen olisi kuitenkin kaikkien edun mukaista Mikkelin nykytilanteessa. Kaupunki on tullut hyvin vastaan ja me olemme todenneet, että rakennamme tietyillä ehdoilla.



Rakennusliike on hakenut kolmannelle talolleen poikkeamista asemakaavasta. Perusteluna on rakennusalan siirtäminen.

Kaupunkisuunnittelu hyväksyi poikkeamisen, mutta siitä on jätetty oikaisuvaatimus, jonka teki Savonlinja Oy.



Viskari sanoo, että talohankkeiden ympärillä käyty valitusprosessi ”on kuin kiusantekoa meitä kohtaan”.

Hänen mukaansa parhaillaan selvitetään, onko oikaisuvaatimuksen tekijällä muodollista valitusoikeutta.