Poliisi vastaa: Miksi Otavan Salen pankkiautomaattivarkauden tutkinnassa ja tuomiossa kesti niin pitkään? Otavan pankkiautomaatin varkautta yrittänyt mies sai tuomionsa yli neljä vuotta tapahtumien jälkeen. Toista rikoksesta epäiltyä miestä ei ole vieläkään saatu oikeuden eteen. Kaksi miestä yritti varastaa Otavan Salen seinässä olleen pankkiautomaatin kauhakuormaajalla. Poliisi ja oikeuslaitos selvittivät tapausta yhteensä yli neljä vuotta.

Mikkelin Otavan Salen pankkiautomaatti yritettiin varastaa kauhakuormaajalla lokakuussa 2013. Toinen tekijöistä, 33-vuotias mies, tuomittiin vankeuteen moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta sekä törkeän varkauden yrityksestä Etelä-Savon käräjäoikeudessa vasta yli neljä vuotta myöhemmin, tammikuussa 2018.

Juttu siirtyi Itä-Suomen poliisilta syyteharkintaan maaliskuussa 2017. Jutun esitutkinnan valmistumisessa kesti siis yli kolme vuotta.

Vesa Vuorela Miehet eivät saaneet pankkiautomaattia mukaansa, sillä se ei irronnut heidän haluamallaan tavalla. Lisäksi hälytykset menivät päälle.

Tapauksen tutkinnanjohtajan, rikosylikomisario Johanna Parviaisen mukaan syy pitkittyneelle esitutkinnalle oli poliisin ruuhkautunut tutkintatyö. Kun tutkittavaksi tuli kiireellisempiä, esimerkiksi vakavia henkeen tai terveyteen kohdistuvia rikosepäilyjä, pankkiautomaattitapauksen tutkinta jäi yhä uudestaan odottamaan.

— Tietysti on ikävä tilanne, että tutkinta-aika on kokonaisuudessaan noin pitkä, Parviainen sanoo.

Vesa Vuorela Miehet varastivat Rantakylästä kauhakuormaajan ja yrittivät viedä pankkiautomaatin sen avulla.

Tutkina-ajat pidentyneet joka vuosi

Keskimäärin Etelä-Savossa rikoslakirikosten tutkinta-aika oli viime vuonna noin 150 vuorokautta. Luvussa ei ole mukana liikennerikoksia. Yksittäiset rikostutkinnat eivät vaikuta merkittävästi tutkinta-aikojen keskimääräiseen aikaan, vaan se kuvaa niin sanottujen tavanomaisten juttujen läpivirtaa.

Tutkinta-ajat ovat kuitenkin pidentyneet jo useamman vuoden myös Etelä-Savossa, sanoo rikostorjunnasta Etelä-Savossa vastaava rikosylikomisario Sami Asikainen. Vuonna 2013 tutkinta-aika oli esimerkiksi 110 vuorokautta, vuonna 2014 jo 117 vuorokautta.

— Etelä-Savon tutkinta-ajat eivät ole Suomen parhaimmistoa, mutta eivät huonoimpiakaan, Asikainen kuvailee.

Keskimäärin rikoslakirikosten tutkinta-aika oli Suomessa vuonna 2016 noin 124 vuorokautta. Vuoden 2017 tilastoja ei ole vielä julkaistu.

Esikäsittely keskitetty Mikkeliin

Liian pitkiin tutkinta-aikoihin on Etelä-Savossa herätty ja kelkkaa yritetään nyt kääntää. Syy tutkinta-aikojen pitenemiseen on ollut henkilöstövaje ja se, että perusrikostorjuntaan ei ole panostettu riittävästi.

Tietysti on ikävä tilanne, että tutkinta-aika on kokonaisuudessaan noin pitkä. - Tutkinnanjohtaja Johanna Parviainen

Ratkaisuna poliisiin on palkattu lisää henkilökuntaa ja esitutkinnan alkua on suoraviivaistettu. Tammikuun alusta lähtien kaikkien Etelä-Savon alueella tapahtuvien rikosten esikäsittely on keskitetty Mikkeliin. Esikäsittelyä on tehty toki ennenkin, mutta nyt kaikki rikoslakirikokset menevät mahdollisuuksien mukaan samojen käsien kautta esivalmisteltuina eteenpäin tutkijoille.

— Kun varsinaiset jutun tutkijat saavat jutun käsiinsä, he tietävät, että jutun on tarkoitus lähtökohtaisesti edetä syyttäjälle asti, Asikainen kuvailee.

Toiminnan tehostaminen lisäksi keskitetyllä esikäsittelyllä haetaan parempaa yhdenvertaisuutta.

— Kaikki menevät yhden, samanlaisen suppilon läpi. Esimerkiksi asuinpaikka ei vaikuta mihinkään, Asikainen kertoo.

Mikkelin poliisilaitoksella seurataan tarkasti uudenlaisen esikäsittelyn toimimista. Tutkinta-aikoja halutaan todella saada alaspäin.

— Alle kuukauden kokemuksella esikäsittelyn keskittämisestä sanoisin, että hyvältä vaikuttaa, Asikainen sanoo.

Toinen mies edelleen tuomitsematta

Käräjäoikeuden tuomion viivästyminen johtuu yleensä siitä, ettei asianosaisia saada haastettua lainkaan oikeuteen.

Vesa Vuorela Otavan Salen kiinteistö vaurioitui rikoksen yhteydessä.

Näin kävi myös Otavan Salmen pankkiautomaattitapauksessa, sillä toista törkeästä varkaudesta epäiltyä ei ole voitu tuomita vielä neljä vuotta tapahtumien jälkeenkään. 1970-luvulla syntyneelle miehelle ei ole voitu lukea syytteitä, sillä häntä ei ole saatu haastettua oikeuteen.

Miestä epäillään törkeän varkauden lisäksi myös moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, kuten hänen tuomion saanutta rikoskumppaniaankin.

Etelä-Savon käräjäoikeuden laamanni Marja Virtanen kertoo, että tuomioiden viivästyminen johtuu yleensä ”vaikeista haastettavista”. Käytännössä haastetta siis pakoillaan.

Asianosaiset eivät saavu oikeuteen paikalle

Joskus jo haastetun tapauksen oikeuskäsittely joudutaan perumaan, koska jutun asianosainen, oli se sitten asianomistaja, vastaaja tai todistaja, ei saavu paikalle.

Oikeuteen saapumatta jättämisestä voi seurata sakkoa.

— Erikoisen pitkiä viivästymisiä meillä ei kuitenkaan ole ollut. Rikosjutut läpäisevät meidän organisaatiomme kohtuullisen joutuisasti, Virtanen sanoo.

Etelä-Savon käräjäoikeudessa oikeuskäsittely kesti vuonna 2017 rikosasioissa keskimäärin 3,9 kuukautta. Vuonna 2016 aikaa meni 3,5 kuukautta. Etelä-Savon käräjäoikeus on keskikastissa rikosasioiden käsittelyajoissa.

— Siinä on mukana tapauksia, joissa menee huomattavasti vähemmän aikaa ja niitä, joissa menee pidempään. Käsittelyaika on ihan kohtuullinen, Virtanen sanoo.

Vuonna 2017 Etelä-Savon käräjäoikeudessa käsiteltiin 1420 rikosasiaa. Muutos vuoteen 2016 on hyvin pieni, sillä silloin käräjäoikeudessa oli 1390 rikosasiaa. Rikoksia käsiteltiin oikeudessa viime vuonna 30 tapausta enemmän.