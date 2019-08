Viipurissa sijaitseva Monrepos’n puiston vanha päärakennus on tuhottu — Lappeenrannan museoiden intendentti järkyttyi: ”Tätä pitää sulatella”

Lappeenrannan museoiden intendentti Satu Ståhlberg järkyttyi suuresti kuultuaan, että Viipurissa sijaitseva Monrepos’n kartanon vanha päärakennus on yllättäen purettu maan tasalle vastoin asiantuntijoiden suojeluvaatimuksia.

— Tätä pitää sulatella, hän toteaa järkyttyneenä.

Ståhlberg vastaa muun muassa Venäjä-näyttelyihin ja –yhteistyöhön liittyvistä asioista ja on vastannut muun muassa Lappeenrannan museoiden ja Park Monrepos’n kahdenvälisistä näyttelyistä. Niistä viimeisin on parhaillaan esillä Vihreässä makasiinissa.

Tieto siitä, että Viipurissa sijaitseva Monrepos’n kartanon vanha päärakennus on purettu maan tasalle, vastoin yleisön ja asiantuntijoiden suojeluvaatimuksia, on peräisin venäläisaktivisteilta.

Asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

Historisches Auge Ralf Feltz Vanha kuva historiallisesti arvokkaasta Monrepos'n kartanon vanhasta päärakennuksesta

Vanhojen rakennusten suojeluun erikoistuneiden pietarilaisten aktivistien ylläpitämällä Protect812-sivustolla kerrotaan, että päärakennus on purettu, eikä vanhasta rakennuksesta ole enää jäljellä mitään. Asiasta ovat kertoneet myös venäläiset uutissivustot Sobaka ja MR7.

Ståhlberg kertoo, että hänellä ei ole ollut minkäänlaista tietoa mahdollisesta rakennuksen purkamisesta.

— Sen tiesin, että siellä on ollut puiston ja rakennusten kunnostaminen käynnissä jo useamman vuoden ajan. Nehän ovat olleet todella huonossa kunnossa.

Ståhlberg toteaa, että hän on ollut ainoastaan tietoinen siitä, että Park Monrepos on suunnitellut näyttelyä ja yrittänyt selvittää, minkälainen rakennuksen sisustus on alun perin ollut. Myös rakennuksen peruskorjauksesta on ollut puhetta.

Park Monrepos’n organisaatio on valtion ylläpitämä laitos, joka on saanut rahaa valtiolta.

— Mutta jos tämä on totta, niin se tietäisi sitä, että he ovat rakentamassa kokonaan uutta rakennusta tilalle.

Jo tuhoutuneiden tilalle rakennetaan replicat

Ståhbergin mukaan Monrepos'n puiston restauroinnissa perusajatuksena on ollut, että jos jotain Monrepos’n puistossa ollutta rakennusta ei enää ole olemassa, niin sen tilalle on tarkoitus rakentaa replica, eli uusi kopio vanhasta.

Ståhlberg kertoo myös, että puiston muita pienempiä rakennuksia, kuten paviljonkeja ja patsaita on jo rakennettu uudelleen aiemmin tuhoutuneiden tilalle.

— Tokihan sen kunto on ollut huono ja se on ollut luhistumisen partaalla. Menetys on jollain tapaa jo tapahtunut.

Ståhlberg kertoo, että hän on menossa Monrepos’n puistomuseoon seuraavan kerran 9. syyskuuta.

— Sittenhän sen näkee, onko se todellakin purettu.

Ylen tietojen mukaan rakennus on tarkoitus pystyttää uudestaan käyttäen osittain sen vanhoja, alkuperäisiä osia.

Monrepos’n puistossa tehdään parhaillaan restaurointitöitä, joiden aikana on kaadettu paljon puita ja purettu muun muassa vanhan kirjaston siipirakennus. Kunnostus- ja restaurointityöt ovat aiheuttaneet paljon kritiikkiä.

Restauroijat ovat kertoneet, että jo pahasti rappeutumaan päässyt kartanon päärakennus kunnostetaan siten, että sen vanhat rakenteet säilytetään niin hyvin, kuin mahdollista.

Rakennuksen puolesta on laadittu myös lukuisia suojeluvetoomuksia Venäjän valtiollisiin elimiin.

Venäläisaktivistit ovat epäilleet jo pitkään, että kaikki puistossa olevat vanhat rakennukset aiotaan purkaa ja niiden tilalle rakennetaan vanhan mallin mukaiset kopiot.

