Kymmeniä ohikulkijoita pysähtyi kuvaamaan Hirvensalmen kuolonkolaripaikalle: Yksi halusi hyvän kuvan kuolleiden lähiomaisista, toinen nosteli pressua romuttuneen auton päältä Kymmeniä ihmisiä pysähtyi kuvaamaan kännyköillään ja tableteillaan risteykseen, jossa iäkäs hirvensalmelainen pariskunta kuoli viime viikolla. Viranomaiset korostavat, että onnettomuuspaikalla ei ole suotavaa kuvata eikä kuvia saa jakaa eteenpäin sosiaalisessa mediassa. Vesa Vuorela Iäkäs hirvensalmelainen pariskunta kuoli viime viikolla onnettomuudessa Hirvensalmella.

Perävaunullinen hakerekka ja henkilöauto törmäsivät Otavantien ja Vilkonharjuntien risteyksessä Hirvensalmella viime viikolla. Hirvensalmelaiset 85-vuotias mies ja 78-vuotias nainen kuolivat onnettomuuspaikalla.

Poliisin mukaan hakerekka ajoi Otavantietä Hirvensalmen suunnasta kohti Otavaa ja Mikkeliä. Henkilöauton epäillään kääntyneen risteysalueella rekan eteen.

Kuolleen pariskunnan kaksi lähiomaista tuli tuona keskiviikkona 20. päivä joulukuuta onnettomuuspaikalle.

— Kun he olivat pysäköineet autonsa, he tulivat juttusilleni. Omaiset esittäytyivät ja kertoivat, keitä he olivat. Opastin heille turvallisen, suojaisan paikan tien varresta. He seisoivat tien laidassa ja itkivät toisiaan tukien. Soin heille hetken omaa rauhaa, kertoo Autoliiton tiepalvelun asiamies Ari Marttinen, joka oli ohjaamassa liikennettä onnettomuuspaikan risteyksessä.

Vähän ajan kuluttua eräs ohikulkija pysähtyi onnettomuuspaikalle.

— Mies kuvaili ensin vähän kauempaa ja meni sitten lähemmäs surevia omaisia. Hän viittelöi omaisia vähän siirtymään. Omainen vilkaisi minua kohti. Huomasin, että tilanne häiritsee heidän suruaan. Sitten vasta kunnolla tajusin: herran jestas — ihan joku ulkopuolinen oli pyytämässä surevia omaisia asettumaan paremmin saadakseen hyvän valokuvan, Marttinen kertoo.

— Puhalsin pelin seis — eli annoin lähtöpassit surevia omaisia häiritsevälle miehelle. Hän tuhahti tuohtuneen oloisesti. Hän ei esittäytynyt minulle eikä ollut mediasta. En antanut hänelle muuta vaihtoehtoa kuin lähteä pois.

Onnettomuuspaikan raivaustyö kesti kaikkiaan yli kuusi tuntia.

"Käskimme kansalaisia jatkamaan matkaansa"

Surevia omaisia kuvannut ohikulkija ei ollut ainoa. Kymmeniä ihmisiä pysähtyi kuvaamaan kännyköillään ja tableteillaan onnettomuuspaikkaa.

— Osa tuli autoistaan ulos, osa istui autoissaan kuvaamassa. Kukaan ei omaisten lisäksi käynyt esittäytymässä tai kysymässä lupaa, Marttinen sanoo.

— Minun täytyi keskittyä ohjaamaan liikennettä neljästä suunnasta. En aina pystynyt syvällisesti puuttumaan kuvaukseen, vaan huusin ihmisille kieltoja.

Mikkeliläisen Hinaus Liikasen yrittäjä Sami Liikanen tuli välillä risteyksen toiselta puolelta auttamaan Marttista ohikulkevien ihmisten hätistelyssä. Liikasen mukaan autoja pysähtyi vähän väliä ja jonoa kertyi.

Liikanen kertoo, kuinka eräs kansalainen alkoi aukaista onnettomuudessa romuttuneen henkilöauton päälle laitettua pressua.

— Hän levitteli pressua ja kuvasi sen alla olevaa autoa. Ajoin miehen pois ja sanoin, että ei ole suotavaa tulla kuvaamaan onnettomuuspaikalle. Käskimme kaikkia pysähtyviä kansalaisia jatkamaan matkaansa.

Liikanen käski kuvaajaa poistamaan ottamansa kuvat.

Yle uutisoi onnettomuuspaikalla kuvaamisesta ensimmäisenä.

"Toiminta rikkoo yksityisyyttä"

Marttinen muistuttaa, että onnettomuuspaikalle pysähtyminen voi aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä.

— Risteysalueella tulee ahdasta, jos kymmenen autoilijaa pysähtyy. Esimerkiksi välillä ohi kulki isoja autoja, kuten linja-autoja. Niiden oli vaikea puikkelehtia pysähtyneiden autojen välistä, Marttinen sanoo.

Liikasen mukaan ohiajavat autot ovat aina hidastaneet onnettomuuspaikkojen tuntumassa, mutta aggressiivinen kuvaaminen oli hänelle uusi ilmiö.

— Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ihmiset tulevat ihan kolariauton viereen kuvaamaan ja levittävät pressua. Tällainen toiminta rikkoo yksityisyyttä, Liikanen muistuttaa.

— Ei ole millään tavalla suotavaa kuvata onnettomuuspaikalla. Onnettomuuspaikalta otettuja kuvia ei saa jakaa eteenpäin.

Onnettomuuspaikka usein myös rikospaikka

Myös ylikonstaapeli Toni Reinikainen Itä-Suomen poliisilaitokselta on huomauttanut Facebookissa, että onnettomuuspaikoille ei saa pysähtyä ottamaan kuvia.

— Muistakaa, että liikenneonnettomuuspaikka on usein samalla myös rikospaikka. Ja erityisesti pitää huomioida vakavan tilanteen intimiteettisuoja. Varsinkin haja-alueella liikennettä joudutaan ohjaamaan joskus ihan tapahtumapaikan vierestä. Kiertotietä ei ole kuin kaupunkialueella tai se on liian pitkä ja huonokuntoinen. Silloinkaan ei saa ottaa kuvia tai pysähtyä kuvaamaan, Reinikainen kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

— Poliisin pitää pystyä varmistumaan 110-prosenttisesti uhrien henkilöllisyydestä, ennen kuin suruviesti voidaan viedä. Olisi kamalaa, jos omaiset näkisivät ja tunnistaisivat läheisensä somen tai muun median nettisivuilta.

"Ihmiset: miettikää vähän!"

Ari Marttiselle jäi ikävä mieli ihmisten käyttäytymisestä Hirvensalmen onnettomuuspaikalla.

— Ihmisillä ei ole enää mitään kunnioitusta. Olen hoitanut vuosien varrella monta tapausta, mutta tämän jälkeen oli Marttisen takki tyhjä. Tuli ontto olo — tällaistako tämä on tänä päivänä?

Marttinen halusi nostaa asiaa mediassa esille herättääkseen keskustelua.

— Jokaisen pitäisi katsoa peiliin ja miettiä, miten itse käyttäytyy. Jos itselle sattuisi tällainen tilanne, miltä tuntuisi lukea ja nähdä sosiaalisesta mediasta tietoja? Minusta ainakin tuntuisi erittäin loukkaavalta ja pahalta, Marttinen toteaa.

— Ihmiset: miettikää vähän!