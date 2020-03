Yli 70-vuotiaille annettu ohjeistus ihmisten tapaamisen vähentämisestä harmittaa, muttei lannista – Eläkeliiton Aira Nurminen: "Mielialan ylläpito on todella merkittävää"

Hallituksen maanantaina asettama velvoite yli 70-vuotiaille välttää väkijoukkoja ja julkisia paikkoja mahdollisuuksien mukaan on herättänyt ihmetystä ja jopa vastarintaa. Linjauksen mukaan yli 70-vuotiaille tulisi olla "karanteenia vastaavat olosuhteet".

Ristiinassa asuva Kaija Kilpeläinen, 73, sanoo olevansa hieman yllättynyt, että tiedotusvälineissä on kerrottu ikäihmisten tehneen vastarintaa.

– Minä olen ajatellut, ettei näitä ohjeita ole ilkeyttä annettu, vaan meidän riskiryhmässä olevien turvallisuutta ajatellen.

Kilpeläinen kertoo, olevansa aktiivisesti mukana Eläkeliiton, Sotilaskotisisarten sekä Mikkelin teatterikerhon toiminnassa mukana. Kun kaikki asetettiin tauolle, häneltä loppui tekeminen lähes totaalisesti.

– Minulla oli kalenteri täynnä menoja, mutta ne on nyt kaikki pyyhitty pois. Tässä on pikkaisen ollut peukaloiden pyörittämistä.

Hän kertoo asuvansa varsin syrjässä palveluista, kun esimerkiksi Suomenniemelle on 14 kilometriä, Ristiinaan 32 kilometriä ja Mikkeliin 55 kilometriä.

– Kun asun täällä maalla, korvessa ja jumalan selän takana yksikseni, kaikennäköistä tekemistä riittää. Pitää lämmittää huushollia, kantaa puita ja tehdä halkoja. Tilanne on varmasti toisenlainen kerrostalossa asuville, kun toiminnat on peruutettu, eikä kotona ole niin paljoa tekemistä.

Kaija Kilpeläisen kotialbumi Ristiinalaisen Kaija Kilpeläisen kalenteri tyhjeni menoista. Kotona onneksi riittää tekemistä.

Etelä-Savossa asuu Suomen iäkkäin väestö

Hallituksen suositus koskee Suomen noin 876 000 yli 70-vuotiasta, ja Etelä-Savossa asuu Suomen iäkkäin väestö.

Maailmanlaajuisesti tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirustartunnan saaneista 70–79-vuotiaista on kuollut 9,6 prosenttia. Yli 80-vuotiaista 16,6 prosenttia ja yli 90-vuotiailla todennäköisyys on kasvanut 19 prosenttiin.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 lopussa Etelä-Savossa oli 70 vuotta täyttäneitä yli 30 700 asukasta. Tästä joukosta 70–79-vuotiaita oli noin 19 090 ihmistä, 80–89-vuotiaita noin 9 760 henkeä ja yli 90-vuotiaita noin 1 850.

Vaikka Etelä-Savon yli 90-vuotiaista koronavirukseen menehtyisi vain prosentti, se silti tarkoittaisi, että jopa 18 ihmistä kuolisi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essotelle on tullut paljon kyselyitä siitä, että tuleeko yli 70-vuotiaiden nyt lukkiutua kotiinsa.

– Ulkoilla saa sekä kaupassa ja apteekissa voi käydä entiseen malliin, kunhan on terve eli ei ole flunssaoireita. Linjauksella pyritään ehkäisemään ihmisten kokoontumisia, jotta virus ei pääsisi leviämään, sanoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

"Nyt olisi toivottavaa huomioida naapurissa asuva ikäihminen"

Kilpeläinen ei ole linjauksen jälkeen käynyt missään, eikä hän väkisin mihinkään menisi.

– Vielä ei ole ollut tarvetta käydä kaupassa, eikä minun onneksi tarvitse sinne lähteäkään. Serkkuni sekä naapurini ovat ilmoittaneet, että voivat käydä puolestani kaupassa.

Hän kertoo linjauksen astuttua voimaan muun muassa osallistuneensa Skype-kokoukseen. Skype on pikaviestiohjelma, jossa voi soittaa esimerkiksi ryhmäpuheluita.

– Tässä on pitänyt opetella uusia järjestelmiä. Kokouksessa puhuimme juuri siitä, että tilanne on varmaan hankalampi niille ikäihmisille, jotka eivät ole omaksuneet uusia laitteita tai yhteyksiä.

Kilpeläinen sanoo sosiaalisen median yhteyksien helpottavan kanssakäymistä rajoitusten aikana. Siksi hänestä on harmittavaa, että kaikilla ei ole valmiuksia niiden käyttämiseen. Kilpeläisen mukaan monella ikäihmisellä ei myöskään ole tukiverkkoa.

– Nyt olisi toivottavaa huomioida naapurissa asuva ikäihminen ja vaikka kysyä kauppaan mennessä tarvitseeko hän jotain.

Kilpeläinen sanoo, ettei pelkää koronavirusta.

– Äitini aina sanoi, että elämä opettaa, vaikka hiljaa kävelemään. Olen elämässäni kokenut kaikenlaista ja varmaan siksi en nyt vauhkoile. Osaan ajatella, että elämä jatkuu tästä, ja jos jotain tuleman pitää, se on tarkoitettu.

Jaakko Avikainen Mikkeliläinen Seppo Tiihonen on viettäyt aikalailla normaalia eloa tehden hommia sisällä ja ulkona.

"Liikkuminen ja ulkona oleminen tekee hyvää kaikenikäisille"

Mikkeliläinen Seppo Tiihonen, 76, uskoo rajoitusten olevan monille uusia ja omituisia ajatuksia, joihin Suomessa tuskin on ennen törmätty.

– Kyllä minä olen aikalailla normaalia eloa viettänyt, tehnyt erilaisia hommia sisällä ja ulkona, kuten metsätöitä.

Hän sanoo, ettei ole ajatellut ohjeistuksen tarkoittavan sitä, että yli 70-vuotiaiden täytyisi jäädä lukkojen taakse. Hän myös toivoo,ettei niin tarvitsisikaan ajatella

– Liikkuminen ja ulkona oleminen tekee hyvää kaikenikäisille muistaen valtiovallan ohjeistukset ja niiden noudattamisen.

Hänen mukaansa tuttavapiirissä on pientä vastarintaa ollut, kun tekemistä kuitenkin riittäisi. Tiihonen sanoo, että hänen on ollut pakko käydä pankissa asioita hoitamassa.

Vaikka tilanne on vakava, huumoriakin on tuttavien kanssa keskusteltaessa riittänyt.

– Kun muodissa ovat nämä pakohuoneet. Ollaan tuttavien kanssa puhuttu, että karanteenissa ollaan tosielämän pakohuoneessa. Nyt pitää vain selvittää, miten me päästään täältä pois.

Naapuriapua on tarjolla

Tiihonen asuu kerrostalossa ja kertoo tarjolla olevan naapuriapua tarvitseville. Esimerkiksi kaupassa voidaan käydä toisen puolesta.

– Minä vielä olen itse käynyt kaupassa. Ei kaappeihin ole hamstrattu tavaraa, vaikka aina on hyvä olla pieni hätävara. Kyllä tässä tervettä järkeä pitää olla, eikä ostaa kilokaupalla vessapaperia.

Tiihosen mukaan omituista on se, kun ei tunne itseään riskialttiiksi, mutta silti uskoo varman päälle pelaamiseen.

– Kyllä sitä silti on tuttavien kanssa mietitty, että miksi raja on vedetty 70 vuoteen. Tuolla hiihtoladuilla menee 70–80-vuotiaat sellaista vauhtia, että nuoremmat eivät pysy kyydissä.

"Ikävä on yrittäjien kohtalo"

Koronavirus ei pelota Tiihosta, vaan enemmänkin harmittaa pitkään suunniteltujen tapahtumien peruuntuminen.

– Toimin Mikkelin Ladun puheenjohtajana. Tällä viikolla jouduin tiedottamaan, että 260 hengen Lapin hiihtomatka on peruttu. Kyllähän sekin kirpaisee.

Tiihosesta tilanteessa ikävää on yrittäjien kohtalo, kun asiakkaat ovat kaikonneet ja rahavirta katkennut.

– Millaisia nämä vaikutukset sitten lopulta tulevat olemaan? Niinhän sitä on puhuttu, että yrityksiä menee nurin. Jos kaupungilla kävelee, näkee kyllä syyn – ei siellä ketään missään ole.

Hän kuitenkin uskoo elämän järjestyvän, vaikka se vie aikansa ja ottaa hintansa.

– Nyt on aikaa ajatella "sinisiä ajatuksia" ja suunnitella tulevia tapahtumia tämän poikkeustilan jälkeen. Kyllä se aika kuitenkin tulee, että voidaan taas toimia ja osallistua.

Jaakko Avikainen Eläkeliiton Nurmisen mukaan tilanne on monille ikävää ja siksi on tärkeää keksiä itselleen mahdollisimman paljon tekemistä kotiin.

"Minkäänlaisesta rajoitusten vastustamisesta en ole kuullut."

Eläkeliiton Mikkelin yhdistys ry:n puheenjohtaja Aira Nurmisen mukaan yhdistyksen jäsenet ovat vastuullisesti ryhtyneet noudattamaan hallituksen antamia ohjeita.

– Heti alkuun jokainen ei ehkä ymmärtänyt, mitä tämä tilanne käytännössä tarkoittaa. Minkäänlaisesta rajoitusten vastustamisesta en kuitenkaan ole kuullut.

Nurmisen mukaan eri kanavissa tiedottaminen ja uutisten lukeminen ovat olleet tärkeitä keinoja nopean arkipäivän muutoksen aikaan saamiseksi.

On tärkeää keksiä itselleen tekemistä

Arkipäivä onkin monella ikäihmisellä muuttunut merkittävästi.

– Olemme joutuneet perumaan paljon tapahtumia kahdeksi kuukaudeksi. Yhdistyksen toiminta on monille ikäihmisille tärkeä tai jopa ainoa sosiaalinen yhteisö.

Hallituksen ohjeistuksen mukaan yli 70-vuotiaiden tulisi nyt myös välttää ystävillä kyläilyä. Nurmisen mukaan tämä on monille ikävää ja siksi on tärkeää keksiä itselleen mahdollisimman paljon tekemistä kotiin.

– Saa ulkoilla, jos pystyy. Voi kuunnella musiikkia, katsoa televisiota ja soittaa ystävilleen. Pelata jotain, täyttää ristikoita ja tehdä käsitöitä. Lukea kirjoja tai kuunnella äänikirjoja. Mielialan ylläpito on todella merkittävää.

Jos ei tiedä, mitä voisi tehdä tai ei ole ketään kenelle soittaa, voi halutessaan olla yhteydessä tarjolla olevaan apuun.

– En osaa arvioida, kuinka paljon esimerkiksi Mikkelin seudulla on yksinäisiä, mutta aina heitä on. Nyt, kun sosiaaliset piirit pienenevät entisestään, kasvaa syrjäytymisriski suureksi. Jos tietää jonkun yksinäisen, nyt on erityisen tärkeää soittaa hänelle.

Nurminen ei ole kuullut yhdistyksen jäsenten pelkäävän koronavirustartuntaa, mutta ymmärtäneen sen vaarat.

– Ehkä elämänkokemus on tuonut tietynlaista rauhallisuutta. Oudointa tässä tilanteessa on se, ettei saa tavata muita. Nyt täytyy kuitenkin huomioida erityisesti riskiryhmissä olevat, vaikkei itse niihin kuuluisikaan.

Kysyimme myös seitsemänkymppisten läheisten kokemuksia, näin vastattiin

Yli seitsemänkymppisten suojaaminen koronavirustartunnalta huolettaa monia nuoremman polven edustajia. Kysyimme Länsi-Savon verkkolehdessä lukijoiden kokemuksia siitä, miten heidän yli 70-vuotiaat läheisensä suhtautuvat rajoituksiin kanssakäymisessä.

– Hieman yli 70-vuotias äitini suhtautui ymmärtävästi. Perui jopa syntymäpäiväkahvit. Kertoi toivovansa, että pystyisi käymään kuitenkin kaupassa pari kertaa viikossa ja mainitsi, että pyrkii käymään hiljaisina aikoina. Hieman yllätyin suhtautumisesta, koska hän osaa olla myös todellinen jääräpää. Varmaan hallituksen asiallinen informointi myötävaikutti?

– Osittain ovat ymmärtäneet. Pääosin tuntuvat kuitenkin pitävän ohjeita ja huolta holhouksena ja käyvät tiuhaan marketeissa pikkuostosten perässä. Tämä siitäkin huolimatta, että on pyydetty toimittamaan ostoslista ja tarjouduttu käymään kaupassa puolesta.

– Mielestäni eivät täysin ymmärrä tilanteen vakavuutta, eivätkä sitä, ettei kyse ole vain heistä itsestään, vaan myös esimerkiksi heidän puolisostaan ja kaikista muistakin ihmisistä.

– Eivät ole ymmärtäneet! Itse voi kauppa-asiansa hoitaa, "ei kaupassa käyntiä kielletty ole!" Yritin kertoa, ettei vielä ole... Mutta kuin seinille puhuis. Turhauttaa! Kohta on ulkonaliikkumiskielto päällä täälläkin.

– Olemme puhelimitse todenneet, että tapaamme sitten, kun virusvaroitus on ohi. Ei pitäisi syyllistää, mutta kyllä maamme poliittinen johto oli tässä asiassa auttamattomasti myöhässä ja varautumaton, jopa vastuuton. Esimerkiksi Taiwanissa, Hongkongissa, Singaporessa toimittiin jo 2 kuukautta sitten.

– Omat vanhempani olivat lähdössä ulkomaille 12. maaliskuuta. Kerroin, että olin hyvin huolissani heistä ja sanoin, että he saattavat jäädä ulkomaille jumiin. Onneksi viime hetkellä he tekivät päätöksen jäädä Suomeen. Kerroin asian vakavuudesta ja ohjasin heidät omaehtoiseen karanteeniin ennen mitään suositusten voimaantuloa. Vanhempani uskoivat, että virus voi olla heille kuolemaksi. Heillä ei ole ollut sosiaalisia kontakteja kuin yhden kauppareissun verran ja enää eivät käy edes kaupassa, vaan ovat turvassa omassa kodissaan tai mökillä. Ilman uhkakuvia kuolettavasta viruksesta en varmaankaan olisi saanut heitä tajuamaan tilanteen vakavuutta. Nyt he ovat onnellisia, että jäivät pois reissusta ja välttyvät varmaankin virukselta.

– Essoten pitäisi antaa tarkat ohjeet yli 70-vuotiaiden avustettavien kohtaamiseen. Miten pitää kotona metrin väli, kun tilat ovat pienet? Pakko käydä nostamassa rahaa, kaupassa ja apteekissa. Uskaltaako taksin takapenkillä istua? Ja auttaako maski? Taksit koskevat pankkikorttiin. Uskaltaako desillä pyyhkiä korttia?

– Omat vanhemmat äärimmäisen hyvin. Pääosin kotona, pakollinen kauppareissu aikaisin aamulla. Soitellaan joka päivä kuulumiset, ei tavata.

– Koen vakavana sen, jos nämä ohjeita väheksyvät ja naureskelevat sairastuvat, ja sitten ovat vaatimassa hoitoa, tai jos esimerkiksi lastenlapset tuovat tai saavat iäkkäiltä taudin.

– Tsemppiä ja kärsivällisyyttä kaikille, mummihommat voi hoitaa sitten myöhemmin.

– Eivät ole ymmärtäneet. Käyttäytyvät ja puhuvat ko. asiasta aivan kuin suositukset eivät koskisi heitä. Kärkkäästi paheksuvat ja arvostelevat nuoria.

– Vanhempani ovat molemmat yli 80-vuotiaita, ja monien ikäistensä tavoin kärsivät lukuisista perussairauksista. Siitä huolimatta he asuvat itsenäisesti ilman ulkopuolisten apua. He ottavat ohjeet tosissaan, käyvät kaupassa, mutta välttävät sitä, jos muita asiakkaita on paljon. Valitettavasti heidän alueellaan kaupat eivät ole järjestäneet aikaisempaa aukioloa riskiryhmille, ja itse asun kaukana. Lenkillä käydään, mutta muuten ei liikuta kodin ulkopuolella eikä tavata tuttuja. Puhelin on ahkerassa käytössä.