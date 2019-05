Millaista on työsi, Harjun hautausmaan kausityöntekijä, mikkeliläinen Hanna-Leena Paalanen, 45?

— Hoidan hautausmaa-alueita. Työt alkavat kello seitsemältä aamulla. Ensimmäiseksi keväällä keräämme kynttilät, havut ja kanervat pois. Sitten haravoimme.

Kesäkuun 10. päivän jälkeen tulevat kesäkukat istutettaviksi. Sitten alkaa varsinaisesti kukkien, perennojen ja nurmikon hoito. Lisäksi trimmerillä leikkaan muun muassa kukkatilojen edustat ja hautakivien reunat siisteiksi.

Syksyllä nostamme kukat pois haudoilta. Monien mielestä se on harmi, koska ne ovat usein silloin kauneimmillaan. Mutta joka tapauksessa yöpakkaset veisivät ne pian pois.

Teen töitä useimmiten itsenäisesti. Haudoilla työskennellessäni lauleskelen usein. Yksi lempibiiseistäni on Katri Helenan ”Mun sydämeni tänne jää”.

Miten pitkään olet tehnyt töitä hautausmaalla?

— Olen työskennellyt Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalle seitsemän kesää, Harjun hautausmaalla olen viidettä kertaa.

Olen ollut kausityöntekijänä kaikkiaan 15 kesää, Lappeenrannassa niistä kahdeksan. Työskentelen reilut viisi kuukautta, huhtikuun lopulta syyskuun loppuun.

Tämä sopii nykyiseen elämäntilanteeseeni: asun Pertunmaalla, minulla ei ole lapsia, ja olen tällä hetkellä sinkku.

Opiskelin aikoinaan puutarhuriksi. Harjun hautausmaalla olen yksi kokeneimmista tekijöistä. Monelle nuorelle hautausmaan hoito saattaa olla ensimmäinen kesätyö. Muistutan heitä erityisesti turvallisuudesta, esimerkiksi ruohon leikkaamisessa on vaaranpaikkoja.

Riittääkö palkkasi elämään talvisin?

— Olen ollut joinain vuosina työttömänä lokakuusta maaliskuuhun. Onhan se tietysti taiteilua, kun seurakunnan palkat ovat mitä ovat. Säästöjä ei synny.

Kun työt loppuvat, nostan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ja asumistukea. En matkustele ulkomaille.

Mistä pidät työssäsi eniten?

— Kesäisestä ulkotyöstä.

Mistä et pidä työssäsi?

— Jos on kuiva ja kuuma kesä, joutuu kastelemaan paljon. Silloin kastelemme haudat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Käytämme kärryjä ja kastelukannuja. Vesiletkukastelu ei onnistu täällä, koska paine verkostossa ei riitä.

Lappeenrannassa oli sadetusjärjestelmä, minkä vuoksi kannuilla kastelua ei tarvinnut tehdä näin paljon.

Hautojen kastelu on fyysisesti raskasta ja vie aikaa muulta tekemiseltä. Onneksi täällä on hyvin vesipisteitä eri puolilla hautausmaata.

Harjun hautausmaa on jaettu neljään hoitoalueeseen. Yhdellä alueella on hoidettavia hautoja noin 600 — kasteltavia hautoja on siis noin 200 per työntekijä. Kullekin haudalle tarvitaan ainakin yksi kannullinen vettä.

Ajatteletko usein kuolemaa hautausmaalla työskennellessäsi?

— En, mutta surevien omaisten näkeminen koskettaa. Ajattelen, että jokainen lähtee täältä omalla vuorollaan. On hienoa, että Suomessa on hautausmaiden kulttuuri, ne ovat arvokkaita.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 22.5.