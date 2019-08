Mikko Huhtanen räjäyttää Viitostien työmaalla kiviä — 33 vuoden uran tehneen miehen mukaan autolla ajaminenkin on vaarallisempaa kuin panostajan työ

Panostaja Mikko Huuhtanen Destian Viitostien työmaalta, kauanko olet ollut panostajana?

— Olen ollut panostajana 33 vuotta eri yrityksissä. Viitostien työmaalla olen nyt ollut reilun vuoden. Yleensä työmaat kestävät parista kuukaudesta vuoteen. Paljon on myös päivän tai parin panostuskeikkoja.

Miten sinusta tuli panostaja?

— Tulin alalle vahingossa vuosikymmeniä sitten, kun menin panostajan apulaiseksi. Silloin, kun aloitin, mestari sanoi, että kyllä sinä työn jo osaat ja mene ampumaan. Vasta myöhemmin suoritin panostajakurssin.

Mikä on haastavinta Viitostien työmaalla?

— Kun räjäytellään ihan tiessä kiinni, se tekee räjäytystyöstä haastavaa. Liikenne ei saisi olla poikki kuin muutaman minuutin, mutta kiveä täytyisi saada paljon irti. Se yhtälö on joskus aika haasteellista.

Miten laajalla alueella Suomessa liikut räjäytystöissä?

— Työmaita on ollut Suomea päästä päähän Kittilästä Hankoon ja laidasta laitaan. Viitostien työmaa on nyt kuin kotipiirissä, kun olen Kuusankoskelta.

Onko kallioissa räjäyttäjän kannalta eroja?

— On todella paljon. Suomen kalliot ovat haastavia, kun on paljon rikkinäistä kalliota. Tälläkin työmaalla kiviaines vaihtelee. Jossain kallio on pehmeää, toisessa paikassa äärimmäisen kovaa. Porareitten kanssa on aina juteltava ennen panostamista, millaista kiviaines on.

Paljonko räjäytysainetta käytetään kallioräjäytyksissä?

— Viitostien työmaalla pienin määrä on ollut viisi kiloa. Suurin räjäytysainemäärä on ollut 15 000 kiloa. Isossa räjäytyksessä lähti kiveä irti 23 000 kuutiota. Sellainen räjäytyskenttä tehdään paikassa, missä ei ole lähellä asutusta. Kalliota tällä työmaalla räjäytetään 1,4 miljoonaa kuutiota. Panostajia on töissä kaksi.

Onko työ vaarallista?

—Ei. Vaarallisempaa on ajaa autolla liikenteessä.

Mitkä ovat työurasi hankalimmat kohteet?

— Helsingissä eduskuntatalon laajennuksen louhinta ja Scandic-hotellin pohja, kun linja-autoasema oli ihan vieressä. Ihmiset piti saada pois räjäytystyömaan läheltä. Sitten, kun pilli alkoi soida, kaikki halusivat nähdä räjäytyksen.

Millainen on panostajan työpäivä?

— Se on vaihteleva. Joskus se alkaa aamulla kello 4 ja kestää iltakuuteen. Joskus on lyhyempiä päiviä. Tehdään se työ, joka on päiväksi suunniteltu. Jos työmaa on kaukana, silloin työ käy aika rankaksi.

Tekijät-sarjassa jututamme Mikkelissä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 21.8.