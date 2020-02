Kyyveden rannalla eletään tyytyväisenä – Se kuitenkin kaivelee, että juna ajaa pysähtymättä ohi

Haukivuorella väki on ällistyttävän myönteisellä mielellä. Odotuksia aina on, mutta jos ei muu auta niin toimitaan itse. Iso huoli on Kyyveden kunnosta.