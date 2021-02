Oireilu Ristiinan päiväkodissa jatkuu, lapsia ja henkilökuntaa on siirtynyt muihin tiloihin – "Rakennuksessa on vaurioita, jotka saattavat vaikuttaa sisäilman laatuun"

Ristiinan päiväkodissa Mikkelissä on koettu jo pitkään sisäilmahaittaan viittaavaa oireilua. Päiväkodille perustettiin sisäilmatyöryhmä vuonna 2019, minkä jälkeen rakennuksessa on tehty korjauksia ja huoltotoimia. Oireilu on kuitenkin jatkunut.

– Rakennuksessa on vaurioita, jotka saattavat vaikuttaa sisäilman laatuun heikentävästi. Eli mikäli rakennuksessa on vaurioita eikä ulkovaippa ole täysin ilmatiivis, sisäilmaan voi päästä epäpuhtauksia, kertoo Mikkelin kaupungin kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen sähköpostissa.

Kiinteistöstä tehtiin laaja sisäilmatutkimus loppuvuodesta 2020.

Rakennuksen käytölle ei ole asetettu rajoitteita, Hyttinen kertoo. Kaupungin varhaiskasvatusjohtajan Pirjo Vartiaisen mukaan muutama lapsi on siirtynyt oireilun vuoksi päätalolta päiväkodin erilliseen rakennukseen ja toisiin varhaiskasvatusyksiköihin. Myös henkilöstöä on siirtynyt päiväkodin erillisiin rakennuksiin ja Ristiinan koulukeskuksen esiopetustiloihin.

Päärakennus on entinen liiketila

Asia menee kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi ensi tiistaina. Tekninen johtaja Jouni Riihelä esittää lautakunnalle, että se käynnistää Ristiinan päiväkodin hankesuunnittelun.

Esittelytekstissä todetaan, että rakennuksessa on useita sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä, jotka tulee saattaa kuntoon, mikäli rakennuksessa aiotaan jatkaa toimintaa.

Ennen korjaustöiden aloittamista tulee kuitenkin tarkastella rakennuksen tekninen kunto, korjausvelka ja arvioida sen suunniteltu käyttöikä. Sen jälkeen laskettaisiin kustannusarviot eri vaihtoehdoille, jotka ovat korjaaminen, uudisrakennus ja korvaavat tilat.

Ristiinan päiväkodin tilat koostuvat kolmesta samassa pihapiirissä sijaitsevasta rakennuksesta. Vanhin, vuonna 1967 rakennettu päärakennus on alun perin suunniteltu emäntäkouluksi ja toiminut myöhemmin muun muassa liiketilana. Entinen Ristiinan kunta muutti rakennuksen vuonna 2009 päiväkodiksi noin sadalle lapselle.