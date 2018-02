Tällaista herkkua on harvoin tarjolla — SM Vaakuna -rallin ilotulitusalusta on pyroteknikon unelma Ilotulituksen järjestäjä lupaa viime vuotta suurempaa näytöstä. Jaakko Avikainen SM Vaakuna-rallin ilotulitus vuosi sitten näytti tältä.

Perjantaina Mikkelissä alkavan SM Vaakuna -rallin oheisohjelmaa kannattaa todellakin tulla katsomaan, vakuuttavat järjestäjät. Ajo- ja stunt-näytösten lisäksi erityistä herkkua on luvassa taivaalle ammuttavan ilotulituksen muodossa.



Ilotulituksen pääarkkitehti, espoolaisen Oy Pyroman Finland Ltd:n näytössuunnittelija ja pääpyroteknikko Teppo Hakkarainen on innoissaan raviradan kentästä, sillä Suomessa pääsee harvoin ampumaan raketteja noin 350 metriä leveältä pinta-alalta.



— Se on tosi makea kenttä. Yleensä ihmiset ovat tottuneet siihen, että ilotulitukset lähtevät yhdeltä pieneltä alueelta.

Vesa Vuorela Teppo Hakkarainen, Ville Hokkanen, Tuomas Vinnikka ja Asko Kolehmainen virittelevät näytöstä etukäteen.

Musiikkiin synkronoidut ilotulitukset ovat meidän juttumme. -Teppo Hakkarainen

Kun laukaisualusta on iso, myös taivas täyttyy räiskeestä laajalti. Hakkaraisen mukaan ilotulitus on parasta nautittuna elävänä omien silmien edessä.

— Silloin esityksestä saa parhaiten irti.



Tärkeä osa esitystä on myös siihen kuuluva musiikki.

— Musiikkiin synkronoidut ilotulitukset ovat meidän juttumme.



Noin kymmenen vuotta alalla täysipäiväisesti toimiva ja jo sitä ennen pyrotekniikan parissa vuosia työskennellyt Hakkarainen on ollut mukana valtavan mittaluokan tapahtumissa sekä Suomessa että maailmalla.

— Olimme mukana muun muassa Vancouverin 2010 olympialaisten päätösohjelman Sotshin osuudessa sisäpyrotekniikalla, Hakkarainen kertoo.

Vesa Vuorela Teppo Hakkaraisella on kädessään 1,1 kiloa ruutia.

Ilotulitteet ja pyrotekniikka ovat vieneet Hakkaraista myös ympäri Aasiaa. Euroopassa hän on toteuttanut useana vuonna Euroviisujen pyrotekniikkaa ja Suomessa muun muassa Salpausselän kisojen ilotulitusta sekä useiden huippuartistien, kuten Cheekin, Nightwishin ja Lordin lavapyrotekniikoita.



SM Vaakuna -rallin viimevuotinen ilotulituskin oli Oy Pyroman Finland Ltd:n käsikirjoittama. Kotkasta kotoisin oleva Hakkarainen sanoo, että tänä vuonna ilotulitus on edellistä isompi.



Raviradan kenttä antaa pyroteknikoille paljon pelivaraa, sillä laukaisupinta-alaa ja turvaetäisyyttä yleisöön on reilusti.

— On mahdollista käyttää efektejä, joissa taivaalla palamisen aika on pitkä, Hakkarainen sanoo.

— Ne vaativat paljon turvaetäisyyttä, sillä osa saattaa tulla palavana maahan asti.



Perjantai-illan ilotulituksessa kello 18 on luvassa muun muassa niin sanottuja vesiputousefektejä sekä kulta- ja värivälkettä kaiuttimista pauhaavaan musiikkiin synkattuna. Koska show on iso, Hakkarainen ryhmineen oli paikalla jo torstai-iltana kasaamassa eurolavoja pyöräkuormaajalla. Apuna oli myös moottorikelkka ja ahkioita, sillä viritettävää oli paljon.