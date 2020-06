Näyttely on katsaus eteläsavolaisten taiteilijoiden menneeseen, mutta siinä tutkaillaan myös nykyhetkeä ja tulevaa.

Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenissa on avautunut retrospektiivinen taidenäyttely, jossa on esillä seitsemän eri eteläsavolaisen taiteilijan töitä. Näytillä on niin maalauksia, valokuvia, veistoksia, keramiikkaa kuin taidekäsityötäkin.

Kesäyön unelmia -niminen näyttely on katsaus menneeseen, mutta myös tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Näyttelyn töissä on "iloa, surua, haikeutta, nostalgiaa, romantiikkaa ja realismia”, kuten Poleenin tiedotteessa tunnelmoidaan. Näyttelyssä pohditaan myös sitä, miten meneillään oleva pandemia muuttaa taiteen tekemisen ja kokemisen tapoja.

Näyttelyn taiteilijoina ovat valokuvaaja Sami Funke, kuvataiteilija Tuomo Kukkonen, kuvanveistäjä ja taidemaalari Juha Lahtinen, kuvataiteilija Anna Siiriäinen, taidekäsityöläinen Julio Tubal, muotoilija-keramikko Susanna Tyrväinen ja kuvataiteilija Kirsimaria E. Törönen.

Näyttely on avautunut 24. kesäkuuta ja se on avoinna 18. elokuuta saakka.

Kesäyön unelmia -taidenäyttely Pieksämäellä kulttuurikeskus Poleenissa 24.6.–18.8.