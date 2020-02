Keskiviikon 12.2. Länsi-Savossa sivulla 4 jutussa Loppuviikolla luvassa karkkisadetta on vanhojen tansseja koskeva virhe. Mikkelin lukion vanhat tanssit Kalevankankaan jäähallissa perjantaina 14.2. kello 18 on yleisölle avoin tilaisuus. Noin tunnin mittaiseen tapahtumaan on vapaa pääsy, käsiohjelmia myydään.