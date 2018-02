Saimaa-stadiumi aukeaa alle kuukauden päästä — Tältä 18 miljoonaa maksaneessa areenassa näyttää nyt Mikkelin Kalevankankaalle rakennettu Saimaa-stadiumi avaa ovensa alle kuukauden päästä. Länsi-Savo kokosi Saimaa-stadiumin rakentamisen värikkäät vaiheet. Risto Hämäläinen Saimaa-stadiumin toimitusjohtaja Timo Welsby on päässyt kokeilemaan Supercornerin aktiviteetteja.

Toimitusjohtaja Timo Welsby levittelee käsiään Saimaa-stadiumin aulassa. Hän esittelee areenan tulevaa sisustusta: päävärit ovat vaaleanvihreä ja valkoinen.

— Haluamme aulasta helposti lähestyttävän, tänne tulee sohvia ja kasveja. Tästä voi sitten siirtyä kaikkialle: jäähallille, raviradalle tai kuntosalille, Welsby kertoo innoissaan.

Saimaa-stadiumin rakentaja NCC luovutti 11 000 neliön suuruisen areenan halliyhtiölle viikko sitten perjantaina. Nyt meneillään ovat areenan eri osien sisustaminen ja lopputyöt. Valmista pitää olla 17. maaliskuuta, jolloin Saimaa-stadiumissa pidetään avoimet ovet.

askelmat on tehty niin, että paikallinen käyttö riittää pitämään hallin pystyssä. - Kaupunginjohtaja Timo Halonen

Mikkelin kaupungin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja Suomen nuoriso-opiston omistaman areenan tie Kalevankankaalle ei kuitenkaan ole ollut mutkaton. Mikkelin kaupungin uutta ”kruununjalokiveä” on kehuttu ja haukuttu. Välillä noin 18 miljoonaa euroa maksaneen hankkeen järkevyyskin on kyseenalaistettu.

Länsi-Savo kävi läpi areenan vaiheet. Lisäksi Länsi-Savon kuvaajan Risto Hämäläisen kuvista voi katsoa, miltä Saimaa-stadiumissa juuri nyt näyttää, alle kuukausi ennen avajaisia.

Epävarma kaupunki

Mikkelin kaupunginvaltuusto aloitti monitoimihallin hankesuunnittelun keväällä 2011. Kaupunki oli jo aikaisemmin selvittänyt, että Mikkeliin tarvitaan lisää liikuntapaikkoja.

Jo tuolloin oli selvää, että kaupungilla ei ole halua eikä myöskään varaa rakentaa hallia yksin.

Risto Hämäläinen Sisäaktiviteettipuisto Supercorner on yksi Saimaa-stadiumin vuokralaisista.

Mikkelin kaupungin halukkuus osallistua areenan rakentamiseen on vaihdellut suuresti. Kaupunginvaltuustossa pohdittiin vuosien varrella useasti, onko projekti kaupungin kannalta kannattava.

Mamkin rooli

Saimaa-stadiumin taru käynnistyi toden teolla, kun Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk tuli mukaan vuonna 2014. Sittemmin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun osaksi tullut Mamk tarvitsi itselleen uusia liikuntatiloja.

Monitoimihallissa kiehtoi myös mahdollisuus saada liikunta-, terveys- ja hyvinvointialan koulutusta Mikkeliin. Monitoimihallia ja sen suunnitelmaa jopa kutsuttiin aluksi Mamk-areenaksi.

Risto Hämäläinen Saimaa-stadiumille halutaan erilaisia yrittäjiä. Tällä hetkellä areenalla työskentelee esimerkiksi kaksi fysioterapeuttia ja ravitsemusterapeutti.

Risto Hämäläinen Saimaa-stadiumin aulaan tulee ammattikorkeakoulun pyörittämä kahvila-ravintola.

Ammattikorkeakoulun rooli Saimaa-stadiumin syntymisessä on ollut merkitsevä. Esimerkiksi vuoden 2015 alussa Mikkelin kaupungin poliittiset päättäjät pohtivat, onko koko hallin rakentaminen järkevää. Silloin ammattikorkeakoulu jopa tarjosi kaupungille rahoitusmallia, jossa kaupungin ei olisi tarvinnut sitoa omaa pääomaansa lainkaan koko hankkeeseen. Kaupunki olisi ollut vain käyttömaksujen maksaja.

Sitä poliittiset päättäjät eivät kuitenkaan halunneet ja lopulta kaupunki lähti rahoittamaan areenahanketta. Vaikka äänestystulos oli lopulta selvä, soraääniäkin oli paljon: syksyllä 2015 Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti lähteä mukaan rahoittamaan monitoimihallia äänin 38—21.

Risto Hämäläinen Saimaa-stadiumin yhteydessä on hyvinvointilaboratorio, jossa on esimerkiksi juoksumattoja ja kuntopyöriä.

Juoksuradan kallistukset

Kaupungin alkuinvestointi Saimaa-stadiumiin oli kolme miljoonaa, ammattikorkeakoulun 5 miljoonaa ja Suomen Nuoriso-opiston 0,5 miljoonaa euroa. Loput kulut noin 18 miljoonaan euron projektista katettiin lainalla.

Toimitusjohtaja Welsbyn mukaan budjetissa myös pysyttiin.

Budjettia olisi voinut keikuttaa yli juoksuradan kallistukset. Saimaa-stadiumin rakennusvaiheessa pienen kohun aiheutti se, ettei areenan juoksuradalle tullut kustannussyistä kallistuksia. Kallistusten puuttuessa hallissa ei voi järjestää virallisia yleisurheilukilpailuja.

Risto Hämäläinen Supercornerissa voi esimerkiksi pelata salibandya "maaliavahtia" vastaan.

Mikkelin kaupungista tulee aikanaan Saimaa-stadiumin pääomistaja. Kaupunki on sitoutunut ostamaan monitoimihallista joka vuosi osuuksia niin, että 15 vuoden päästä se omistaa enemmistön halliyhtiön osakkeista.

Vanhojen tanssit Saimaa-stadiumissa

Saimaa-stadiumista halutaan tehdä ”liikkumisen, urheilun ja tapahtumien kokonaisuus”. Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen sanoo, että kaikista tärkeintä Saimaa-stadiumissa oli tehdä siitä paikallisille liikkujille hyvä ja toimiva.

Halosen arvion mukaan Kalevankangas voi tulevaisuudessa olla myös houkutteleva hyvinvointimatkailun ja -yrittämisen alue.

Risto Hämäläinen Saimaa-stadiumin halli on yhteensä 5550 neliötä.

— Laskelmat on tehty niin, että paikallinen käyttö riittää pitämään hallin pystyssä. Ulkopuolisten järjestämät isot tapahtumat sitten kehittävät hallia ja vievät sitä eteenpäin, Halonen sanoo.

Mikkelin kaupunki tarvitsee isoja tiloja itsekin. Tänä vuonna Mikkelin lukiolaiset joutuivat tanssimaan vanhojen tanssinsa viikkoa ennen muita, koska Kalevankankaan jäähallissa oli virallisena tanssiperjantaina Jukurien peli. Ensi vuonna vanhat tanssitaan Saimaa-stadiumissa ihan oikeana vanhojen päivänä, sanoo toimitusjohtaja Welsby.

— Lattian pitäisi kyllä kestää korkokengät, se suojataan ja peitetään.

Myös sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten Saimaa-stadiumiin on tehty alustavia varauksia.

Nightwish Mikkeliin?

Welsby haluaisi Saimaa-stadiumiin myös isoja, ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia. Yksi sellainen on jo sovittu: toukokuussa areenalla pelataan lentopallon Kultaisen liigan ottelu, jossa ovat vastakkain Suomi ja Tshekki. Mikkelissä on viimeksi pelattu lentopallon maaottelu vuonna 1989.

Tapahtumamyynti on Welsbyn mukaan lähtenyt käyntiin odotetusti. Kyselyitä on tullut ja paikallisia tapahtumia on lyöty lukkoon.

— Mutta kun isoa kalaa lähtee pyytämään, tilat pitää olla valmiina ja pitää osata kertoa tarkasti, miten asiat toimivat.

Welsby uskoo, että tulevaisuudessa Saimaa-stadiumi voisi houkutella jopa kansainvälisen tason artisteja Mikkeliin. Esimerkkinä hän mainitsee Nightwishin.

Mutta ovatko nämä toiveet realistisia? Kaupunginjohtajan mukaan ovat, jos Saimaa-stadiumiin saadaan heti alusta alkaen tapahtumia, jotka kiinnostavat myös maakunnan ulkopuolella. Ne houkuttelisivat edelleen lisää uusia tapahtumia Mikkeliin. Silloin myös majoitusyrittäjät uskaltaisivat tehdä lisäinvestointeja, kun hotellihuoneet eivät olisi niin isoa osaa vuodesta vajaakäytöllä.

— Meillä on jo nytkin kansallisesti tunnettuja tapahtumia, esimerkiksi Vaakuna-ralli, Työväen näyttämöpäivät ja Jurassic Rock, hän luettelee.

Halosen mukaan monen asian pitää kuitenkin vielä napsahtaa Saimaa-stadiumissa kohdalleen. Valmiina ovat vasta katto ja seinät.