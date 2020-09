Kauko Väisänen valittiin Esteryn puheenjohtajaksi – Lue hallitukseen valitut ja varajäsenet tästä

Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n puheenjohtajaksi on valittu Kauko Väisänen, Estery kertoo tiedotteessa. Hänen järjestönsä on Yhdenvertainen Etelä-Savo, joka on invalidiliiton jäsenyhdistys.

Puheenjohtaja valittiin kaudelle 2021–2022 syyskokouksessa.

Muut hallituksen jäsenet ensi vuonna ovat Reijo Hämäläinen (Etelä-Savon ADA ry), Jukka Rossi (Mikkelin seudun hengitysyhdistys ry), Pirjo Rautiainen (Mikkelin seudun sydänyhdistys ry), Merja Ikonen (Etelä-Savon allergia, iho ja astma ry), Stig Poikolainen (Naisvuoren eläkkeensaajat ry), Hanna-Noora Hurri (Etelä-Savon cp-yhdistys), Mirja Kauppinen (Eläkeliiton Mikkelin yhdistys ry), Marjut Kuosma (Mikkelin seudun AVH-yhdistys ry), Timo Petäjämäki (Mikkelin seudun invalidit ry), Arja Väänänen (Mikkelin kaupunki), Marketta Evola (Mikkelin seudun muisti ry) ja Vesa Himanen (Ristiinan mielenterveysyhdistys Risla ry).

Hallituksen varajäsenet ovat Jarmo Kuolimo (Ristiinan mielenterveysyhdistys Risla ry), Markku Myyryläinen (Naisvuoren eläkkeensaajat ry), Jarmo Mynttinen (Etelä-Savon näkövammaiset ry), Pirkko Luntta (Etelä-Savon allergia, iho ja astma ry), Anu Peltonen (Mikkelin seudun selkäyhdistys ry), Erkki Pettinen (Yhdenvertainen Etelä-Savo ry), Riitta-Leena Jantunen (Eläkeliiton Mikkelin yhdistys ry), Tarja Pärnänen, (Mikkelin kuurojen yhdistys ry), Jukka Koivumäki (Mikkelin seudun psoriasisyhdistys ry), Hannu Karttunen (Otavan eläkkeensaajat ry), Tuula Jaakola (Mikkelin seudun muisti ry) ja Minna Kosonen (Mikkelin seudun keliakiayhdistys ry).