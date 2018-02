Uutisen takaa: Tointaako sian kanssa painia? – Paavo Väyrynen yllättää, mutta aina samalla tavalla Tammikuussa yli 185 000 suomalaista äänesti Paavo Väyrystä Suomen presidentiksi. Nyt hän haluaa keskustan puheenjohtajaksi, vaikka on samaan aikaan kansalaispuolueen pääministeriehdokas. Väyrysen suuri linja tuntuu olevan halu valtaan keinoja kaihtamatta, päätoimittaja Timo Laitakari arvioi. Timo Laitakari | timo.laitakari@lansi-savo.fi | Twitter: @TimoLaitakari

”Minä voitan puheenjohtajavaalin ja tervehdytän Suomen poliittisen elämän”. Näin sanoi Paavo Väyrynen lähdettyään yllättäen mukaan keskustan puheenjohtajavaaliin.

Vuosi oli 2002 ja lausunto annettiin Mikkelin kirjastossa, jonne puheenjohtajaehdokkaiden kiertue huhtikuussa pysähtyi (LS 8.4.2002).

Jotkut asiat pysyvät. Väyrynen yllättää vuodesta toiseen — tosin aina samalla tavalla.

Vuoden 2002 puheenjohtajavaalissa Väyrynen sai seitsemän prosenttia äänistä. Sen jälkeen hän on yrittänyt puheenjohtajaksi myös 2010 ja 2012.

Väyrynen itsekin tietää, ettei häntä valita

Kun Väyrynen viikko sitten kertoi haastavansa Juha Sipilän keskustan ensi kesän puoluekokouksessa Sotkamossa, retoriikka ja fraasit olivat suunnilleen samat kuin 16 vuotta aikaisemmin.

Yhteistä oli myös se kiusaantunut hiljaisuus, jolla keskustalaiset nykyiseen kunniapuheenjohtajaansa suhtautuivat.

Totta kai Väyrynen tietää, ettei häntä valita. Kampanjallaan hän pyrkii hajottamaan keskustaa, paistattelemaan julkisuudessa ja saamaan perustamansa kansalaispuolueen jonkinlaiseen lentoon ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja.

Antsu Ollikainen Mikkelin kirjasto huhtikuussa 2002. Paavo Väyrynen osallistui keskustan puheenjohtajapaneeliin yhdessä Hannu Takkulan, Olli Rehnin, Anneli Jäätteenmäen ja Matti Vanhasen kanssa.

Fakta väyrystyy tarpeen mukaan

Pari viikkoa sitten kävin taas Mikkelin kirjastossa katsomassa Väyrystä. Presidenttiehdokkaana hän oli täysin varma pääsystään toiselle kierrokselle. Taas hän halusi pelastaa Suomen tuholta, johon nykymeno johtaisi.

Väyrynen puhui ilman papereita ja keskittyi kertomaan, kuinka monella tavalla Suomella sujuukaan surkeasti.

Syylliset hän tiesi. Mitään konkreettisia ratkaisuja asioiden ratkaisemiseksi hän ei esitellyt. Paitsi tietysti sen, että asiat olisivat paremmin, hän saisi päättää.

Väyrysestä on vuosien kuluessa kehittynyt täysverinen populisti, joka argumentoi sujuvasti, jos ei ihan valheilla niin vähintäänkin puolitotuuksilla.

Mikkelin kirjastolla hän esimerkiksi kertoi pääkaupunkiseudun kuntien päättäneen tavoitella jopa 700 000 asukkaan kasvua, eli väen imuroimista maakunnista.

Valtiotieteen tohtorina Väyrynen itsekin hyvin tietää, ettei kyse ole mistään tavoitteista, vaan ennusteesta. Pienellä väyrystelyllä fakta muuttui paremmin puheeseen sopivaksi.

Paavo Väyrynen lupasi jo 2002 tervehdyttää Suomen poliittisen elämän. Länsi-Savon uutinen 8.4.2002.

Keminmaan tefloniin ei lika tartu

Väyrysen kokemus on pitkä ja osaaminen kiistaton. Hän on moninkertainen kansanedustaja ja ministeri, tohtori, dosentti, europarlamentaarikko. Silti hänestä on tullut yksinäinen susi, joka aina ajautuu riitaan omien ja vieraiden kanssa.

Syyt ovat toimintatavoissa. Väyrysen suuri linja näyttää olevan jatkuva pyrky mahdollisimman suureen valtaan, ja kaikki keinot käyvät. Kuntavaaleihin Väyrynen esimerkiksi lähti kristillisdemokraattien listoilla ja presidentin vaaleissa hänelle keräsivät kannattajakortteja Suomi ensin -ryhmän ”maahanmuuttokriitikot”.

Pelleily kahden puolueen jäsenenä on parasta Paavoa. Viime kesänä Väyrynen lupautui perustamansa kansalaispuolueen presidentti- ja pääministeriehdokkaaksi. Nyt hän hakee keskustan puheenjohtajaksi ja aikoo viedä kansalaispuolueen aktiivit osaksi keskustaa.

Jos minä olisin mukana kansalaispuolueen toiminnassa, tuntisin oloni petetyksi.

Väyryselle tämäkään temppu ei ole kohtalokas.

Lika ei ole koskaan tarttunut Keminmaan tefloniin. Kun Väyrynen jää kiinni eduskunnan päivärahojen nostamisesta väärin perustein tai vehkeilystä KGB-kenraalin kanssa, kyse on aina joko ajojahdista tai mediapelistä, usein molemmista.

Kun sinnikkäästi kiistää kaiken, osa aina uskoo.

Timo Laitakari Mikkelin kirjasto tammikuussa 2018. Päävo Väyrynen myy presidentinvaalitilaisuuden päätteeksi Paavo ja Vuokko -mukeja.

Puoluehallitus pui Väyrystä torstaina

Miksi keskusta vuodesta toiseen vain suvaitsee Väyrysen temppuilua? Sitä moni ihmettelee.

Kun lueskelin Etelä-Savon keskustavaikuttajien kommentointia Väyrysen puheenjohtajahaaveisiin, niin kovin tuntuivat kilteiltä.

Ehkä keskustaväki on sisäistänyt vanhan sanonnan siitä, ettei sian kanssa kannata painia. Kumpikin siinä hommassa likaantuu, mutta sika siitä vain nauttii.

Nyt sentään ovat äänenpainot vähän koventuneet. ”Väyrysen härskiin peliin ei pidä alistua”, otsikoi keskustalainen Suomenmaa pääkirjoituksensa lauantaina.

Ylen mukaan keskustan puoluehallitus pui Väyrysen asemaa torstaina. Mitä vielä näemmekään?

Kirjoittaja on Länsi-Savon päätoimittaja.