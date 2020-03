Mäntyharjun vuokrataloyhtiö aikoo purkaa kaksi kerrostaloa – Viidesosa Keskivälin kaikista asunnoista tyhjillään

Mäntyharjun vuokrataloyhtiö Kiinteistö Oy Keskiväli aikoo jälleen pienentää asuntokantaansa heikentyneen kysynnän ja remonttitarpeiden vuoksi.

Yhtiön suunnitelmissa on Hirventien kahden kerrostalon purkaminen tämän vuoden lopulla. Asuntoja taloissa on 40, ja niistä 15 on tyhjillään.

Keskivälin kaikista 334 asunnosta tyhjänä oli maaliskuun alun tilanteen mukaan 66.

– Asuntokantaa pitää tällaisessa tilanteessa sopeuttaa. Yhtiön taloudellinen tilanne ei ole vielä mitenkään huono, mutta tällä toimenpiteellä tilannetta voidaan kohentaa, kertoo Keskivälin toimitusjohtaja Anne Punavaara.

Hän sanoo, että asukaskato näkyy paikkakunnan vuokra-asuntojen tarpeessa.

Myös asuntokannan rakenne ei vastaa tarpeisiin. Valtaosa tyhjistä asunnoista on kolmioita. Punavaara sanoo, että pieniä asuntoja tarvittaisiin enemmän.

Vuokria Keskiväli ei ole korottanut kahteen vuoteen.

Hirventie 7–9:n kerrostalot on rakennettu vuonna 1969 ja saneerattu 1994. Kattojen kunto edellyttäisi nyt isoa remonttia.

– Katoille tehtiin mittavat kunnostustoimet vuonna 2014, ja saatiin lisättyä elinkaarta. Edessä olisi kuitenkin vielä useiden satojen tuhansien eurojen täydellinen kattoremontointi, eikä yhtiön hallitus näe sille perustetta. Asuntojen kunto ei kattojen kunnostuksella vielä paranisi.

Aran purkamistukea haettu

Keskivälin tekemä purkamispäätös on ehdollinen valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) luvalle ja sen myöntämälle avustukselle. Lupaa on haettu, ja kunta puoltaa lausunnollaan hakemusta.

Punavaara sanoo, että purku on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 lopulla.

Vuokrasopimuksissa on puolen vuoden irtisanomisaika.

Keskivälin kiinteistöstrategia on viime vuosina ollut asuntomäärää vähentävä. Neljä vuotta sitten tyhjeni Keskustieltä Kataja-kerrostalo, joka ehti toimia yhden kesän taidetalona. Sen jälkeen on purettu myös Mäntylän rivitalokohde ja Niittykulman kerrostaloista toinen.

Keskiväli pitää edelleen mahdollisena myös uuden rivitalokohteen rakentamista. Hankkeessa painottuisivat muun muassa esteettömyys ja pienempi asuntojen koko.