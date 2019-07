Savonlinnan Pihlajavedeltä löytyi kesän viides kalaverkkoon kuollut kuutti

Savonlinnan Pihlajavedeltä löytyi tämän kesän viides, kalaverkkoon kuollut kuutti.

— Kalastaja oli sen löytänyt omasta verkostaan ja ilmoitti siitä Metsähallitukselle, kertoo illalla puhelimitse tavoitettu Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela.

Koskelan mukaan kyseessä oli kotitarvekalastajan verkko.

Norppa oli jäänyt verkkoon perjantaina ja tieto siitä Metsähallituksen sivuille tuli vasta keskiviikkona

Koskelan mukaan viive tiedottamisessa johtuu siitä, että kuutti haettiin perjantaina, eikä siitä ehditty uutisoida ennen tätä päivää.

Hän toteaa, että tietoa Metsähallituksen sivuille päivitetään silloin, kun ehditään. Joskus samantien, joskus pienellä viiveellä.

— Jos me saataisiin muutama sata tuhatta lisää rahaa, niin silloin voisi palkata lisää työvoimaa, toteaa Koskela.

Tänä kesänä verkkoihin on kuollut neljä kuuttia heinäkuun alussa heti sen jälkeen, kun verkkokalastuskielto päättyi.

Kuolleiden norppien tarkkaa löytöpaikkaa ei kerrota

Metsähallituksen sivuilla ei kerrota verkkoon kuolleiden kuuttien tarkempaa sijaintia. Tiedoista löytyy ainoastaan vesistö ja kunta.

Tähän on olemassa myös hyvät perusteet.

— Eräs kalastaja erehtyi aiemmin Facebookissa kertomaan, että hänen verkkoonsa jäi norppa. Sen jälkeen siellä alkoi tulemaan tappouhkauksia ja viestejä, että ”saisi kalastaja jäädä itse verkkoihinsa”, kertoo Koskela.

Kylää tai läheistä kaupunkia ei identifioida, jotta kyseiselle kalastajalle ei koituisi asiasta enempää harmia.

— Kun kalastajaa harmittaa muutenkin jo valmiiksi, niin halutaan varjella kalastajan henkilöllisyyttä.

Lisäksi taustalla on pelko siitä, että jos kerrotaan tarkka norpan löytöpaikka, kynnys ilmoittaa kuolleesta norpasta nousisi, ja tieto tapahtumasta jäisi saamatta.

Tänä vuonna on kuollut nyt yhteensä 12 norppaa, joista kuusi on kuollut kalanpyydyksiin, yksi on kuollut pesään. Loput ovat ajautuneet rannalle.

— Meidän arvio on, että noin 40 prosenttia kuolleista norpista tulee viranomaisten tietoon.

Norppien suhteen pätee sama, kuin ihmisenkin. Mitä suurempi norppakanta on, sitä enemmän tulee kuolleita.

— Tällä hetkellä vanhuuteen pitäisi kuolla 10—20 norppaa, arvioi Koskela.

Tiistaina vanhuuteen kuollut norppa oli satelliittilähetinseurannassa

Tiistaina Pihlajavedeltä löytyi kuolleena aikuinen urosnorppa. Kyseessä oli räpylämerkillä varustettu yksilö, joka on ollut Itä-Suomen yliopiston seurannassa.

— Sain 15 minuuttia sitten tiedon, että se oli Pihlajavedellä satelliittilähetinseurannassa. Mutta tarkempaa historiaa siitä, missä se on liikkunut, ei ole.

Myöskään tietoa siitä, milloin lähetin on kyseiseen norppaan asennettu, ei saatu.

— Joitakin vuosia se on kuitenkin ollut seurannassa.

Liian kesy norppa on todennäköisesti sairas

Koskela kertoo, että viime päivinä on tullut havaintoja ”liian kesyistä norpista”. Sellaisista, jotka päästää ihmisiä liian lähelle tai nousevat kallioille tai rannalle.

— Tänäänkin oli Puumalassa yksi norppa, jota eläinlääkäri tutkii, että onko se liian kesy, antaako se ottaa itsensä kiinni ja mitä sille voi tehdä, kertoo Koskela.

Niin ikään keskiviikkona Pihlajajärvellä tavattiin toinen, liian kesy tapaus.

— Se oli mökkirannassa, mutta lähtenyt sitten siitä uimaan.

Koskela kertoo, että jos norppa päästä liian lähelle tai se nousee tähän aikaa kesästä kivelle, vahva epäilys on, että sillä ei ole kaikki kunnossa.

— Kyllähän ne ovat joskus uteliaita, mutta jos on niin kesy, että antaa koskettaa itseään, se on sairas.

Koskela toteaa, että he ottavat kyllä tällaisia havaintoja vastaan, mutta kovin paljoa ei tällaisten tapausten suhteen ole tehtävissä.

— Jos tällainen norppa saadaan kiinni, niin eläinlääkäri antaa sille antibioottipiikin. Jos se on joku tulehdus, niin se paranee. Mutta monesti, jos norppa antaa ottaa kiinni, ennuste on huono.