Lukija kysyy: Miksi Mikkelin rautatieaseman asiakaspysäköinnissä on romutettu auto?

Länsi-Savon lukija huomasi, että VR:n asiakaspysäköinnissä rautatieaseman lähettyvillä on ollut jo pitkään harmaa Opel-merkkinen auto, joka on todella huonossa kunnossa.

Auton ikkunat on rikottu, polttoainetankin luukku on revitty auki ja rekisterikilvet on viety.

Lukija ihmettelee, kuinka kauan tuhottu auto vielä on pysäköintialueen kaukaisimmassa nurkassa.

Mitä autolle tapahtuu, VR:n viestintäpäällikkö Janna Viisterä?

— Auto on meillä tiedossa, ja toimenpiteet sen poistamiseksi on jo aloitettu. Tämän kaltaisissa asioissa on tietty varoaika, ennen kuin auto voidaan hinata pois.

Viisterän mukaan VR:llä ei ole tietoa siitä, miten auto on pysäköintipaikalle joutunut ja miksi se on niin huonossa kunnossa.

— Emme voi seurata, kuka auton on alueelle pysäköinyt.

— Meidän vastuullamme on kuitenkin pysäköintipaikasta huolehtia, ja auto tullaan poistamaan lähiaikoina, sanoo Viisterä.

Auton omistajasta ei Viisterän mukaan ole tietoa.

— Sen tarkempia tietoja meillä ei autosta ole, Viisterä kertoo.