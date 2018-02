Länsi-Savo kiersi seuraamassa opiskelijaelämää Mikkelissä: Puskalta pubivisan kautta Vaakunan tanssilattialle — ”Ihan kivaa täälläkin on, pientä verrattuna Tampereeseen ja Jyväskylään” Länsi-Savo kävi keskiviikkoiltana katsomassa, millaiselta näyttää opiskelijoiden meininki. Vietetäänkö Mikkelissä riehakasta opiskelijaelämää? Risto Hämäläinen Mäntyharjusta kotoisin oleva Henna Lehtinen, 20, sai keskiviikkona houkuteltua ystävänsä mukaan Bar'n'Night Vaakunaan. Hän piti hauskaa ja valloitti tanssilattian kavereidensa kanssa.

Hillityt diskovalot pyörivät, kello lyö 18. Korviin kantautuu naurunremakka, ilmassa tuoksuu odotuksen tunnelma. Mitä keskiviikon juhlailta tuo tullessaan?

Hienostuneesti pikkutakkeihin ja pikkumustiin pukeutuneet opiskelijat siemailevat omia juomiaan ja keskustelevat. Smart casual -pukukoodia on noudatettu.

Tiia Suvilehto, 22, ja Jani Pulkkinen, 23, aloittelevat juomapeli beer pongia. Pelaajat yrittävät heittää pöytätennispalloja pöydän toiseen päähän kilpailevan joukkueen muovilaseihin.

Mikkelin tradenomiopiskelijat ovat varanneet Puukasarmin, tuttavallisesti Puskan, vuosittaista gaalaansa varten.

Risto Hämäläinen Pieksämäeltä kotoisin oleva Jani Pulkkinen, 23, pelasi beer pongia Puskalla. Pieksämäeltä kotoisin oleva nuorimies kokee kaupallisen alan omakseen.

Risto Hämäläinen Mikkelin tradenomiopiskelijat juhlivat jokavuotista gaalaansa Puskalla keskiviikkona. Juhlaan oli ilmoittautuneita yli 80, mutta opiskelijayhdistys ei laskenut juhlijoiden määrää virallisesti.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin opiskelijayhdistykset pitävät yllä opiskelijoiden huvitilaa. Jokainen opiskelija voi varata Puskan käyttöönsä kymmenellä eurolla. Opiskelijayhdistykset perivät tilasta 50 euron pantin, jonka saa takaisin, jos on siivonnut tilan ja jos mitään ei ole mennyt rikki.

Puska on ollut yli vuoden innokkaassa kulutuksessa. Sitä ennen bileitä pidettiin Xamkin valkoisessa rakennuksessa Labrassa.

— Nyt se on käyttökiellossa. Rakennus on hyvin vanha, ja sen peruskorjaus maksaisi varmaan paljon, tradenomiopiskelijoiden hallituksen puheenjohtaja Pulkkinen kertoo.

"Yritämme tehdä paljon kaikkea"

— Opiskelijaelämä on Mikkelissä pientä verrattuna esimerkiksi Tampereeseen ja Jyväskylään, vaikka yritämme tehdä paljon kaikkea, sanoo sihteeri ja viestintävastaava Suvilehto.



Aarne Räsänen, 23, nostaa esille, että haalareissa pääsee esimerkiksi ilmaiseksi joihinkin Jukureiden peleihin. Hän, Viivi Kortelainen, 21, ja Iida Räsänen, 22, toivovat kuitenkin lisää yrityksiä tukemaan opiskelijaelämää.

— Siten voisi järjestää tapahtumia nykyistä isommilla puitteilla. Tapahtumissamme käy hyvin porukkaa, mutta muiden kuin Puskan tilojen vuokraus voi olla kallista.

Risto Hämäläinen Tradenomiopiskelijoiden pukukoodi oli keskiviikkona smart casual. Takana vasemmalta oikealle poseeraavat Tiia Suvilehto, Veera Mäkinen, Ulla Kolehmainen ja Viivi Kortelainen. Edessä vasemmalta oikealle ovat polvistuneina Aarne Räsänen, Jani Pulkkinen, Roy Rytikangas ja Leevi Väisänen.

— Opiskelija-alennukset tukevat opiskelijakulttuuria. Mikkelissä kaikki yritykset eivät näe ihan niin siistinä sitä, että opiskelijoita tulee käymään, kaupallisen alan opiskelijat tulkitsevat.

"Opiskelija-asunnot ovat kaukana Mikkelin keskustasta"

Haalarikansaa ei näy tänä iltana katukuvassa. Amarillo on kuitenkin täynnä nuoria kello 19. Pubivisailu Baaripähkinä on kerännyt opiskelijaryhmiä hieromaan aivonystyröitään yhteen.

Risto Hämäläinen Monet opiskelijat käyvät pubivisassa Mikkelin Amarillossa.

Eritoten visailemassa vaikuttaa olevan yhteisöpedagogiikan opiskelijoita. Osa heistä on aloittanut opinnot tammikuussa. Jani Vottonen, 32, otti opintovapaata ja lähti Helsingin työelämästä Mikkeliin.

— Halusin vaihtelua. Opiskelijaelämä on maistunut oikein hyvin — huomattavasti rennompaa kuin kahdeksan tunnin työpäivät. Mikkeli on kiva kaupunki minikoossa.

Juuso Kivijärvi, 24, ja Leena Purhonen, 26, opastavat tuutoreina uusia opiskelijoita. Purhonen on ensimmäiseltä ammatiltaan kokki. Hän haluaisi ohjata esimerkiksi kehitysvammaisia kokkailun parissa.

Kivijärvi puolestaan opiskeli pari vuotta sähkötekniikkaa Tampereen teknillisessä yliopistossa. Hän käy kaupungissa edelleen ajoittain juhlimassa.

Risto Hämäläinen Veera Linkinen, 27 (vasemmalla), Hanna Hölttä, 21, ja Jani Vottonen, 32, osallistuivat Amarillossa Baaripähkinä-pubivisaan. Mukana olivat heidän tuutorinsa Juuso Kivijärvi, 24, ja Leena Purhonen, 26.

— Ihan kivaa Mikkelissäkin on, vaikka täällä on aika erilaista.

Yhteisöpedagogi- sekä sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden yhdistys Sokka järjestää tapahtumia heidän mielestään kiitettävästi. Visailuporukka toivoisi kaupunkiin lisää opiskelijahintaisia stand up -esityksiä.

Kivijärvi kritisoi sitä, että opiskelija-asunnot ovat kaukana Mikkelin keskustasta. Lisäksi bussit eivät liiku kaupunginosien väliä niin tiuhaan tahtiin kuin opiskelija voisi haaveilla.

"Opintolainaa oli pakko ottaa"

Restonomiopiskelijat Carita Pietilä, 24, Elina Koponen, 21, ja Elisa Forss, 26, istuskelevat Wilhelm Public Housessa kello 20 aikoihin. He ovat tulleet käymään parilla keilaamisen jälkeen.

Koponen on mikkeliläinen, kun taas Pietilä on kotoisin Mäntsälästä ja Forss Savonlinnasta. Heidän mielestään Mikkeli ottaa opiskelijat hyvin huomioon.

— Alennuksia kyllä löytyy, jos muistaa itse kysyä. Kävin eilen kampaajalla ja sain opiskelijakortilla kymmenen prosentin alennuksen. Se oli mukava yllätys, Pietilä kertoo.

Risto Hämäläinen Restonomiopiskelijat Elisa Forss, 26, (vasemmalla), Elina Koponen, 21, ja Carita Pietilä, 24, istuskelivat Wilhelm Public Housessa.

Pietilä, Koponen ja Forss pitävät Mikkelin vuokria korkeina. He ovat vuokranneet asuntonsa yksityisiltä markkinoilta, koska ovat kuulleet, että opiskelija-asuntoihin on pitkät jonot.

— Opintolainaa oli pakko ottaa. Opintotuki- ja asumistuki riittävät juuri ja juuri siihen vuokraan, opiskelijanaiset kertovat.

Heidän mukaansa työssä käyminen olisi haastavaa, koska koulussa lukujärjestys vaihtelee, mutta läsnäolovelvollisuus säilyy.

Jälkipelissä iltaa viettämässä

Nea Pynnönen, 24, Antti Leskinen, 22 ja Enni Tolvanen, 25, puolestaan viettävät iltaa Jälkipeli-pubissa. He opiskelevat liiketaloutta, mutta ovat jättäneet gaalan väliin.

— Olimme leffassa. Emme ole kauheasti ensimmäisen puolen vuoden jälkeen käyneet enää opiskelijabileissä — meillä on omat bileet, kolmikko perustelee.

Risto Hämäläinen Antti Leskinen (vasemmalla), Nea Pynnönen (oikealla), Noora Varis (vasemmalla kuvan edustalla) ja Enni Tolvanen (oikealla kuvan edustalla) viettivät iltaa Jälkipeli-pubissa.

Kello 22 Puskalla on tullut valomerkki, jonka jälkeen tradenomien suuntana ovat kaupungin kapakat. Jälkipelin baaritiski täyttyy nuorista.

Muiden joukossa Noora Varis, 20, tulee tervehtimään vanhoja opiskelukavereitaan. Hän opiskeli vuoden Mikkelissä, mutta päätti sitten palata takaisin kotipaikkakunnalleen Jyväskylään opiskelemaan.

— Siellä on laajemmat suuntautumisvaihtoehdot liiketalouden opiskelussa.

"Opiskelijaelämä on ihmisen parasta aikaa"

— Mikkelin opiskelijaystävällisin paikka.

Niin monet opiskelijat kuvaavat Bar'n'Night Vaakunaa. He kehuvat edullisia hintoja ja helppoa yhteistyötä. Opiskelijat tuntevat, että Vaakuna ymmärtää heidän arvonsa.

Ravintolapäällikkö Anni Penttinen tykkää tehdä opiskelijoiden kanssa yhteistyötä.

— Opiskelin Mikkelissä restonomiksi ja olin mukana opiskelijayhdistystoiminnassa. Pysyn itsekin parikymppisenä, kun teen töitä parikymppisten kanssa, Penttinen sanoo hymyillen.

Hän nostaa esille, että yhä enemmän opiskelijat juhlivat myös selvin päin. Siksi tarjouksessa on alkoholittomia drinkkejä alkoholillisten lisäksi.

Risto Hämäläinen Jade Jauhiainen, 19, (vasemmalla) ja Milla Kosonen, 20, aloittivat yhteisöpedagogiikan opinnot tammikuussa. Keskiviikkona he pitivät hauskaa Vaakunassa.

— Joskus kuulee, että haalarikansa ei ole toivottua asiakaskuntaa, koska he saattavat tuoda negatiivista mielikuvaa muille asiakkaille. Opiskelijoita ei ehkä koeta maksukykyisimpinä.

Penttinen sanoo, että Vaakuna on kuitenkin halunnut olla opiskelijoiden ykköspaikka etenkin keskiviikkoisin.

— Bileillat ovat vaihtelevasti kannattavia. Mutta opiskelijaelämä on ihmisen parasta aikaa — näkee, että siitä otetaan kaikki irti ja pidetään hauskaa.

"Neljä euroa olisi hanatuotteille hyvä hinta"

Osa opiskelijoista pitää Vaakunan miinuksena sitä, että jos haluaisi tanssimisen sijaan keskustella, toisen puhetta ei tahdo kuulla musiikin sykkeessä.

Jotkut haaveilevatkin edullisesta opiskelijoiden olohuoneesta.

— Näen Mikkelissä markkinaraon pubille, jossa olut olisi opiskelijakortilla tarjouksessa arki- ja sunnuntai-iltaisin, ehdottaa yhteisöpedagogiikan opiskelija Miikka Mäkinen.

Risto Hämäläinen Miksi Hilman vei multa Onni... Olli-Pekka Kananen (oikealla) lauloi lähihoitaja-ystävänsä Pauli Pylväläisen (vasemmalla) kanssa Hilma ja Onni -biisin karaokessa. Susanna Soisalo (selin) ja Meri Manninen pyörähtelivät paritanssia lähihoitajien laulun tahdissa.

— Neljä euroa olisi hanatuotteille hyvä hinta. Opiskelijat eivät ole köyhiä, mutta emme halua maksaa kahdeksaa euroa bissestä, Mäkinen sanoo.

— Kun mikkeliläiset yrittäjät tajuaisivat, kuinka suuri potentiaali meissä opiskelijoissa on!

Xamkin opiskelijakunnan Kaakon hallituksen puheenjohtaja Eeva Vissel kertoo, että uusi opiskelijakunta on vasta kehittämässä toimintaansa.

— Haluamme tehdä kaikkien mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa kirjalliset sopimukset.

"Mikkelin opiskelijaelämä on vilkasta"

Useita yhteisöpedagogiikan opiskelijoita on tänä iltana yöelämässä. Jade Jauhiainen, 19, ja Milla Kosonen, 20, aloittivat opinnot tammikuussa. Heillä on kova into osallistua opiskelijarientoihin.

— Vaakunassa on meininkiä!

Lähihoitaja, yhteisöpedagogian opiskelija Olli-Pekka Kananen, 20, laulaa karaokessa Jaakko Tepon Hilma ja Onni -biisin lähihoitaja-ystävänsä kanssa. Susanna Soisalo, 19, ja Meri Manninen, 21, pyörähtelevät paritanssia melankolisen hauskan laulun tahdissa.

Risto Hämäläinen Henna Lehtinen (vasemmalla etualalla), Susanna Soisalo (keskellä) ja Meri Manninen (oikealla) pitivät hauskaa Vaakunan tanssilattialla.

Mäntyharjusta kotoisin oleva Henna Lehtinen, 20, oli alkujaan pyytänyt ystäviään luokseen istumaan iltaa.

— Sain lopulta myytyä muille idean Vaakunaan lähtemisestä, Lehtinen iloitsee.

— Mikkelin opiskelijaelämä on vilkasta — riippuen siitä, haluaako opiskelija itse osallistua siihen vai ei, Soisalo toteaa.

Lehtinen, Soisalo ja Manninen irrottelevat tanssilattialla. Myös monet tradenomiopiskelijat ovat löytäneet tiensä tanssiin kello 23:n paikkeilla ja sen jälkeen.

Huolettomille, iloisille opiskelijabileille ei näy loppua.