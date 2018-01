"Paras ja luonnollisin synnytys" — Mikkelissä voi nyt vesisynnyttää ihan virallisesti Aiemmin Mikkelin keskussairaalassa on tehty vesisynnytyksiä vain erityisluvalla. Nyt suurin osa kätilöistä on käynyt läpi erityiskoulutuksen. Mari Koukkula Kaisu Puttosen maanantaina syntynyt tyttövauva on perheen kolmas lapsi. Kotoa lähtiessään Kaisu Puttonen ja hänen miehensä eivät vielä tienneet, mitä tuleman pitää, sillä Kätilö Noora Vahvaselkä-Lahtinen ehdotti vesisynnytystä vasta synnytyspäivän aamuna.

— Ihan paras synnytys, kuvailee Kaisu Puttonen kolmatta kertaansa, joka tapahtui aiemmista poiketen altaassa. Yli neljän ja puolen kilon painoinen tyttölapsi pulahti ensin kohdusta lämpimään veteen, minkä jälkeen kätilö Noora Vahvaselkä-Lahtinen nosti vauvan tämän äidin rinnalle.



Mikkelin keskussairaalan synnytysosastolla on aiemminkin tehty vesisynnytyksiä erillisluvalla ja käytetty vesiallasta kivunlievittämiseen. Nyt erillislupia ei enää tarvita, sillä valtaosa kätilöistä on hiljattain käynyt läpi vesisynnytykseen valmistavan koulutuksen.



Vahvaselkä-Lahtisen mukaan Suomessa vesisynnytystä on tarjolla vain muutamassa sairaalassa.

Vastasyntynyt ei ala hengittää välittömästi maailmaan tultuaan, joten vauvalla ei ole vedessä vaaraa. Mitkä ovat sitten vesisynnytyksen edut?

— Kaikista luonnollisimman tuntuinen synnytys. Ei ollut piikkejä. Lämmin vesi ja ilokaasu toimivat kivunlievityksenä. Voin suositella muillekin, äiti Puttonen kertoo.



Hän sanoo myös olleensa tietoisempi omasta kehostaan vedessä.

— Tunsin paremmin mitä kohdussa ja vatsassa tapahtuu, kuin jos olisin maannut puudutettuna sängyllä.

Veteen synnyttäminen ei ole itsetarkoitus. Sieltä pääsee koska tahansa pois, Vahvaselkä-Lahtinen huomauttaa.



Kaikille synnyttäjille vesisynnytys ei edes ole mahdollista, sillä riskien hallinnan vuoksi tiettyjen kriteerien pitää täyttyä. Jos äidillä esimerkiksi on raskausmyrkytys tai jos vauva on perätilassa, vesisynnytystä ei voi valita.



Vahvaselkä-Lahtinen kehottaa vesisynnyttäjiä varautumaan avoimin mielin, sillä synnytys ei aina mene käsikirjoituksen mukaan.

— Vedestä pitääkin nousta pois aina silloin, kun sikiön sydänäänissä esiintyy poikkeavuuksia tai synnytys pitkittyy.



Puttosen synnytys kesti noin kolme ja puoli tuntia, minkä hän oli altaassa alusta loppuun. Päätös vesisynnytyksestä tapahtui vasta synnytyspäivän aamuna kätilö Vahvaselkä-Lahtisen suosituksesta.

— Kannatti mennä, äiti tuumaa.

Mari Koukkula Kaisu Puttonen poseerasi kuivassa synnytysaltaassa, jossa hän vietti pari päivää aiemmin noin kolme ja puoli tuntia.

Vuonna 2019 valmistuvaan Essoten perhetaloon on näillä näkymin tulossa vielä kaksi uutta synnytysallasta. Synnytystarjontaa laajennetaan Mikkelissä muutenkin.

— On tulossa koulutusta synnytyksessä tehtävään akupainantaan ja vyöhyketerapiaan, Vahvaselkä-Lahtinen kertoo.



Synnyttäjän rentouttamisen lisäksi vesi toimii vauvalle pehmeänä siirtymisenä äidin kehon ulkoiseen maailmaan, sillä elementti on tuttu jo kohdusta.

— Jännityksellä odotamme, millainen vesipeto tästä vauvasta tulee, Vahvaselkä-Lahtinen hymyilee.