Viime yö toi heinäkuun hallan Mikkelin seudulle — Foreca mittasi -1,4 astetta, tulossa lisää hallaöitä

Raju pudotus lämpötiloissa toi heinäkuun hallayön Mikkelin seudulle. Forecan twiitin mukaan maan pinnalla mitattiin Mikkelissä -1,4 astetta maanantaina ja tiistain välisenä yönä.

Päivystävä meteorologi Joanna Rinne Forecalta kertoo, että Lappeenrannasta ja Mikkelistä Pohjois-Pohjanmaalle ulottui alue, jossa hallaa esiintyi paikoissa, joissa taivas selkeni.

Yön jälkeen alkoi pilvistyä ja tiistaina on satanut vettä, mutta tulossa on selkeitä öitä. Seuraava mahdollinen halla voi uhata Mikkelin seudulla keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Seuraava riskiaika on viikonloppuna.

Rinteen mukaan tiistaina alkaneet sateet kuivahtavat aamuun mennessä. Keskiviikkoaamuna kuurosateita voi vielä ropsahtaa, mutta viimeistään aamupäivällä saa selkenee ja sää lämpenee +17 asteeseen.