Koronatartunnat lähtivät nousuun Mikkelissä ja Pieksämäellä – Virus luikerteli Vaalijalan yksiköihin ja Tuppuralan kouluun

Koronalle altistumisia on tapahtunut myös kahdessa Mikkelin kaupungin ryhmäperhepäiväkodin ryhmässä.

Koronatartunnat ovat lähteneet nousuun Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten alueella.

Maanantain jälkeen alueelta on löydetty 15 koronatartuntaa, Essote kertoo tiedotteessa.

Kuusi tartunnoista löytyi Pieksämäeltä, ja näistä neljä on todettu Vaalijalan Nenonpellon yksiköissä.

Vaalijalan tiedotteen mukaan Sateenkaaren koulussa on asetettu kaksi oppilasluokkaa karanteeniin. Vaalijalan henkilöstöstä on asetettu karanteeniin noin 30 ihmistä.

Korvaavaa henkilöstöä järjestetään sisäisesti, mutta muun muassa tekemisen palveluja joudutaan vähentämään väliaikaisesti.

Neljä Tuppuralan koulun luokkaa karanteeniin

Loput yhdeksän tartuntaa on todettu Mikkelissä. Koronalle altistumisia on tapahtunut kahdessa Mikkelin kaupungin ryhmäperhepäiväkodin ryhmässä ja neljässä Tuppuralan koulun luokassa. Päiväkotiryhmät ja koululuokat on asetettu karanteeniin.

Valtaosa altistuneista on tiedotteen mukaan tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Niin sanottu koronanyrkki kokoontui tiistaina. Se ei nähnyt tarpeelliseksi tehdä muutoksia alueen rajoituksiin ja suosituksiin.

Alueellisen tartuntatautien torjunnan ja varautumisen yhteistyöryhmä päätti pysyttää Essoten alueen kiihtymisvaiheessa.

Katso koronavirukselle altistumisen paikat täältä.