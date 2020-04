Kangasniemen viime vuosi jäi alijäämäiseksi – Syynä Essoten osuuksien kasvu ja verotulojen vaje

Kangasniemen kunnan vuoden 2019 tilinpäätös on reilut 828 650 euroa alijäämäinen. Tämä johtui sote-yhtymä Essoten kuntamaksuosuuksien kasvusta ja kunnan verotulojen kertymävajeesta.

Kunnanhallitus käsitteli tilinpäätöstä kokouksessaan maanantaina.

Tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 5,2 miljoonaa euroa. Kuntakonsernin tulos on 1,5 miljoonaa alijäämäinen, ja konsernin taseessa on kertynyttä alijäämää 2,4 miljoonaa euroa.

Maksut Essotelle kallistuivat

Kunta maksoi Essotelle tilinpäätöksen mukaan 24,3 miljoonaa euroa. Valtuuston myöntämän kahden miljoonan euron lisämäärärahan jälkeen ostot Essotelta jäivät 600 000 euroa alle talousarvion. Kasvua edellisvuoteen oli puoli miljoonaa euroa.

– Tilinpäätös meni hyvin ennusteen mukaisesti. Essoten maksuosuudet tosin jäivät vähän pienemmiksi kuin arvioitiin, ja haimme niihin vähän turhan paljon määrärahaa, kertoo kunnan tiedottaja Sari Linturi-Sahlman.

Toimintakatteeksi muodostui 36,2 miljoonaa euroa, joka on noin 0,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin tilinpäätöksessä 2018.

Verotuloja tilitettiin kunnalle vuoden aikana yhteensä 18,5 miljoonaa euroa, ja valtionosuuksia kirjattiin tilinpäätökseen 18,4 miljoonaa euroa. Molemmat kasvoivat edellisvuodesta.

Vuosikatteeksi tilinpäätökseen muodostui 0,8 miljoona euroa, mikä on 157 euroa asukasta kohden. Tämä ei riitä kattamaan kunnan 1,7 miljoonan euron poistoja.