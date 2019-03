Mäntyharjun yhtenäiskoulun katosta on vuotanut vettä sisään — Kyseessä "jokunen tippa", ei vaikuta koulunkäyntiin

Mäntyharjun yhtenäiskouluun on vuotanut pieni määrä vettä sisään, Mäntyharjun kunnan kiinteistöpäällikkö Jouni Huusarin mukaan "jokunen tippa".

— Jättänyt kattoon vähän jälkeä.

Vettä on päässyt yhteen luokkahuoneeseen. Ilmeisesti vahinko on tapahtunut 19. helmikuuta, noin viikko ennen hiihtolomaa. Kunnan tekninen johtaja Tapio Pesonen kertoo, että vettä on päässyt sisään yhden ilmanvaihtokoneen juuresta.

Vaihtoehtoja vahingon syyksi on useita. Koska katolla on vielä lunta, ei siellä ole päästy käymään ja katsomaan vuodon aiheuttajaa. Huusari epäilee syyksi paadejäätä.

Mahdollista on sekin, että katolla on hyppinyt koululaisia tai että siellä on oikea reikä.

Huusarin mukaan vahinko ei vaikuta koulunkäyntiin mitenkään.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Pitäjänuutiset (juttu maksumuurin takana).