Viitostien ensimmäinen uusi silta käyttöön tiistaista alkaen

Tiistaista alkaen käytössä on Särkämäisen risteyssilta Mikkelin ja Juvan rajalla. Paikka on uuden ja vanhan viitostien risteyskohta ja järjestely on osa kiertotietä, jolla mahdollistetaan uuden tien rakentamista alueella. Kiertotie on käytössä syksyyn 2020 saakka. Alueen nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa.

Viitostien urakka vaikuttaa liikenteeseen myös Mikkelin kaupunkialueella keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Tie katkaistaan yön ajaksi Ratinlammen ylikulkusillan muottien purkamisen vuoksi, ja liikenne ohjataan kiertotielle Tuppuralan ja Launialan kautta. Kiertotie on käytössä iltakymmenestä aamukuuteen.