Päämajakoulun oppilaille on löydetty tilat opiskella, vaikka koulu kärsii vesivahingoista. Urpolassa vettä ei tullut sisään paljon.

Urpolan koulussa toisen kerroksen liikuntavarastoon on päässyt tihkumaan vetta sisälle alkuvuoden aikana. Vika huomattiin perjantaina 8. helmikuuta, ja korjaus aloitettiin saman päivän aikana. Lumen ja jään poisto jatkui seuraavana maanantaina.

Vettä ei tullut sisään paljon. Vettä tihkui sisään rakenteista ikkunan ympäristöstä, kertoo Urpolan koulun vs. rehtori Hanna-Kaisa Pylkkänen.

Varasto on liikuntasalin ja rehtorin huoneen välissä.

— Urpolan koulussa on ison katon lisäksi pieniä välikattoja, minkä ränneissä oli jäätynyttä vettä, joka poistettiin, sanoo Pylkkänen.

— Nyt vielä selvitetään, onko kaikki asiat kunnossa. Seuranta on kesken, mutta itse toimenpiteet on tehty.

Päämajakoulussa huomattiin jo toinen vesivahinko

Päämajakoulu on kärsinyt viime aikoina pahemmista vesivahingoista.

Päämajakoulun katosta vuoti senttien kerros vettä musiikkiluokan lattialle helmikuun alkupuolella. Luokan alla oleva monitoimitila vahingoittui myös.

Edellä mainitun vesivahingon lisäksi Päämajakoulun vanhasta osasta löytyi toinen katon vuotaminen. Viime viikolla havaittu vuoto ei onneksi ollut yhtä paha kuin musiikkiluokassa, jossa vettä tuli sisään runsaasti.

Kaikki tilat on käytössä, mitä talosta löytyy. Ahtaaksihan tämä alkaa käymään. — Heikki Väätäinen

Vanhan osan katolle on muodostunut jääpatja, joka on työntänyt vettä kattopeltien läpi sisälle luokkaan.

— Luokassa huomattiin, että katossa on pari pisaraa. Asiaa tutkittiin ja todettiin, että jääpatja puskee veden peltien läpi, Päämajakoulun rehtori Heikki Väätäinen kertoo.

Luokassa alkaa purkutyöt ensi viikolla. Sisäpuolen katto avataan ja vesivahingon laajuutta tutkitaan.

Päämajakoulussa varaudutaan siihen, että musiikkiluokkaan palataan vasta ensi syksynä, Väätäinen kertoo.

Musiikkiluokan ja monitoimitilan osalta purku ja kuivaaminen on edelleen käynnissä. Vesi on kastellut rakenteita pahasti. Lämpöeristeet on poistettu ja luokkatilan sisäpuolisia katto- ja seinärakenteita poistetaan.

Monitoimitilasta joudutaan purkamaan yksi seinä.

Oppilaat pysyvät saman katon alla

Vaikka vesivahingot haittaavat Päämajakoulun arkea, oppilaiden opetus on saatu järjestettyä Päämajakoulun katon alla.

Musiikkiluokan ollessa poissa käytöstä musiikin opetus on saatu järjestettyä muissa luokissa. Päämajakoulu on musiikkiin painottunut koulu, josta löytyy musiikin aineluokan lisäksi niin sanottuja M-luokkia eli musiikkiluokkia.

Musiikkitunnit on saatu sijoitettua aineluokan sijaan M-luokkiin.

Monitoimitilan iltapäivätoiminta on siirretty kuvataideluokkaan.

— Tilanne on hyvä ja kaikki on saatu sijoitettua talon sisäisesti. Ei ole tarvinnut lähteä väistötiloihin.

— Kaikki tilat on käytössä, mitä talosta löytyy. Ahtaaksihan tämä alkaa käymään, Väätäinen sanoo.

Kiinteistöpäällikkö Jarkko Hyttisen mukaan tilanne siinä mielessä hyvä, että korjauksia pystyy tekemään välittömästi.

— Niin kuin tämän kaltaisessa vesivahinkotilanteessa täytyykin, Hyttinen sanoo.