Operon Finland Oy tulee hoitamaan Mikkelin uutta jätevedenpuhdistamoa – Viiden vuoden sopimuksen arvo on noin kuusi miljoonaa euroa

Mikkeli hankkii kumppanuusyhtiön hoitamaan jätevedenpuhdistamoa ja kehittämään vesibisnestä. Operon Finland on osa Operon Group -yhtiötä.

Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon operoijaksi on tulossa Operon Finland Oy.

Kaupunginhallitus teki kumppanuusyhtiön hankintapäätöksen maanantaina.

Yhtiö hoitaa kaupungin uuden Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon toiminnan ja samalla on vesiteknologiaan keskittyvän Ecosairila-kehittämishankkeen veturiyritys.

Kaupunki on jo aiemmin päättänyt, että jätevedenpuhdistamolle tulee ulkopuolinen operaattori.

Valinta oli viime vuoden puolella pitkällä, mutta valmistelun jääviysongelmien vuoksi hankinta keskeytettiin ja aloitettiin uudelleen.

Helmikuussa valtuusto päätti, että operoijasta tehdään päätös ja että valinnan tekee kaupunginhallitus.

Maanantaina kaupunginhallitus teki hankintapäätöksen ja valtuutti samalla vesilaitoksen ja kehitysyhtiö Miksei Oy:n valmistelemaan lopullista sopimusta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä (sd.) tarkentaa, että tarjouksen hyväksymispäätös ei vielä muodosta sopimusta vaan se syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksilla.

Päätös kaupunginhallituksessa ei ollut täysin yksimielinen, sillä kristillisdemokraattien ryhmän Jukka Pöyry esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun vastuuhenkilöiden selvittämiseksi ja nimeämiseksi.

Esitystä ei kannattanut kukaan, joten se raukesi.

Viisi vuotta, kuusi miljoonaa

Kaupunginhallituksen maanantain päätöksestä ei käy ilmi, mikä on sopimuksen arvo. Sopimusasiakirjat jäivät maanantaina edelleen salaisiksi.

Vesilaitoksen johdon aiempien kommenttien mukaan hankinta, eli sopimus veturiyrityksen kanssa on viidessä vuodessa noin kuusi miljoonaa euroa.

Seppälä vahvistaa, että tuolla tasolla liikutaan.

Yhtiö vastaa Metsä-Sairilan puhdistamon sekä kuntataajamien aluepuhdistamojen toiminnasta.

Operon Finland Oy on vuonna 2009 perustettu yritys, jonka päätoimiala on vedenpuhdistus ja vedenjakelu.

Lisäksi yhtiö kehittää kaupungin Ecosairila-strategiahankkeen puhtaan veden perustalle rakentuvaa teknologiaa ja yritystoimintaa. Tavoitteena on kiertotalouden työpaikkojen luominen Mikkeliin.

Operon Finland Oy on vuonna 2009 perustettu yritys, jonka päätoimiala on vedenpuhdistus ja vedenjakelu.

Yhtiön kotipaikka on Espoo. Toimitusjohtaja on Mikko Laitinen, joka kuuluu Operon Group Oy:n omistajiin.

Operon Finland voitti tarjousvertailun pisteytysperusteella varsin selkeästi. Vertailua ei julkistettu maanantaina.

Seppälä toteaa vertailusta sen, että voittanut tarjous oli parempi sekä pisteytyksessä että euroissa.

Tarjouksen jätti kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä kaksi yritystä. Operon Finland Oy:n lisäksi mukana oli Nivos Oy:n ja Teollisuuden vesi Oy:n tarjousyhteenliittymä.

Nivos Oy on Mäntsälän kunnan energia- ja vesialalla toimiva konserni. Teollisuuden vesi on vedenkäsittelyn ja mikrobiologian palvelualan yritys. Myös sen kotikunta on Mäntsälä.

Taustalla Operon Group

Kaupunginhallituksen maanantain päätöksen yhteydessä Operon Finland Oy:stä ei julkistettu lähempiä yritystietoja.

Operon Finland on Operon Group Oy:n kokonaan omistama yhtiö.

Operon Group Oy syntyi elokuussa 2019, kun kolme alan toimijaa Aquazone Oy, Kemira Operon Oy ja Suomen Ekolannoite yhdistyivät.

Samalla yhtiöön tuli mukaan sijoittajaksi ja suurimmaksi omistajaksi Tampereella toimiva sijoitusyhtiö Pikespo Invest.

Muu omistus jakautuu pääosin kolmen taustayhtiön vanhoille omistajille. Heistä suurin siivu, lähes 20 prosenttia, on Jyri Koivistolla, joka omisti pääosan Aquazonesta ja puolet Ekolannoitteesta.

Aquazone on Mikkelin vesilaitostoiminnassa tuttu yhtiö.

Aquazone voitti kilpailutuksessa Metsä-Sairilan uuden puhdistamon laitteistojen toimituksen eli niin sanotun MBR-urakan. Vuosina 2017–2020 Mikkelin kaupunki maksoi tästä Aquazonelle yhteensä noin 4,4 miljoonaa euroa.

Jo aiemmin kaupunki on ostanut Aquazonelta vedenpuhdistukseen liittyviä palveluita. Viime vuosina niiden arvo on vaihdellut vuositasolla muutamista kymppitonneista noin 350 000 euroon.